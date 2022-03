Gamero: ¿Sus cambios confundieron al equipo?

Explicando las razones de todos los cambios que hizo en el partido frente al DIM, Alberto Gamero negó que sus ajustes hayan influido en la derrota.

Mucho se habló durante y después del duelo ante Independiente Medellín de los cambios realizados por el cuerpo técnico de Millonarios. Hubo varios ajustes en el módulo táctico y en las posiciones de los futbolistas, pero ninguno de estos pudo cambiar la historia para el cuadro azul.

Ante esa impotencia por la intrascendencia de sus intervenciones en el marcador final, Gamero explicó muy concisamente cuáles eran las razones detrás de tantos intentos por acomodar el sistema de juego.

Las declaraciones de Gamero post-derrota con Medellín

“Cuando se acaban los partidos, todos tenemos las respuestas. No hubo confusión, porque todo lo entrenamos. Aquí no se hace nada al azar y los jugadores lo saben. Si hubiésemos ganado, se dijera que ‘qué cambios tan berracos’. Hoy no se dio el gol, pero hicimos todo por conseguirlo”

“Cuando uno pierde, se fastidia. Pero hubo cosas buenas: Márquez estaba más metido, a Vega lo posicionamos de lateral por la experiencia. A Guerra lo saqué por una amarilla que le sacaron ingenuamente, lo mismo que Cuenú. No veo que el equipo se haya confundido. Terminamos 4-4-2, solo tenemos que corregir”



“Cuando hacemos un cambio, no debemos esperar a que el jugador juegue mal. A Sosa y Celis no los saqué por eso y se los dije. Estábamos perdiendo el partido y necesitábamos ser más verticales, no hacer trescientos toques”

“Hay titulares y alternantes. El gol fue un error nuestro, que no podemos cometer. La presentación de los reemplazantes fue acorde a lo que venimos haciendo, y cometieron errores que los comete cualquiera. No es que me vaya feliz, cuando uno pierde se preocupa. Solo queda corregir, hoy se perdieron tres puntos claves”.