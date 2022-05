Gamero respondió: viaje a Montería, la baja de Juan Pablo Vargas y “sacamos la casta”

Millonarios empató con Deportes Tolima y más allá del resultado, el DT en rueda de prensa habló de otro par de temas de relevancia para el hincha.

Tienen que ver con lo que viene en el futuro del club: el partido de Copa ante Jaguares y los cuadrangulares de la Liga para los que está la baja confirmada del costarricense Juan Pablo Vargas, al menos en una parte de ellos. Eso fue parte de lo que respondió Alberto Gamero luego del 0-0 en el Campín que lo mantiene expectante en la búsqueda de clasificar siendo cabeza de serie.

Las respuestas de Alberto Gamero

Resultado con Deportes Tolima: “Este partido iba a ser muy cerrado. Tuvimos la iniciativa y los acercamientos más claros; Millonarios demostró que es un buen equipo. Estamos a la par de estos partidos, con jugadores jóvenes. Quería ir al primer lugar pero hay que darle mérito a Deportes Tolima. Me gusta que el equipo hoy manifestó que con esos rivales sacamos la casta”.

Visita a Jaguares por la Copa BetPlay (próximo miércoles): “Hasta ahora el partido está en pie. Viajamos el martes a Montería a buscar la clasificación”.

Posibles convocados a selecciones en Fecha FIFA: “En ese tema estoy inconcluso. No tengo certeza. A nosotros no nos preguntan fecha para jugar, pero hay un calendario elaborado por Dimayor. Pienso que en eso tenemos que pensar hacia el futuro. Si algo tengo donde he estado, trabajo con el jugador para que mejore, que en un mañana esté en Europa y llegue a la Selección Colombia. Ese es el anhelo de todos. El día que lo llamen no voy a decir que no lo llamen porque lo necesito. Sería injusto con ellos. Tenemos un ítem de que hay un amistoso (Selección Colombia vs. Arabia Saudí) e imagino que no irán a llamar a los jugadores que están en finales. Es un amistoso y tenemos claro que Vargas se nos va con su país (jugará repechaje con Costa Rica para llegar a Catar 2022), no podemos decir que no puede ir porque es una obligación, pero bueno… hay jugadores que están para Selección. Esperemos qué pasa. Sabemos que vamos a estar en finales y Dios quiera que no nos llamen ningún jugador para ese amistoso”.