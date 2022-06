Gamero: queja por el tiempo, “quiero que se den cuenta de todo” y “dependemos de nosotros”

Alberto Gamero, tras el empate de Millonarios con Junior, habló fuerte y de paso le dio un mensaje esperanzador a la afición a falta de 2 fechas.

“Quiero que ustedes miren lo que pasa porque hace 3 días Millonarios fue el desastre de la fecha. Manifesté que no jugamos bien porque teníamos jugadores enfermos que no estaban al 100%, pero con todo y eso no hicimos esa cantidad de tiempo”, fue lo primero que dijo el DT de Millonarios sobre el partido.

Respuestas de Alberto Gamero en rueda de prensa

– “¿Acá quién es el más dolido? El aficionado, no tanto por el empate porque acá han venido equipos a jugar y nos han ganado, pero hoy me parece que… lo único que le están echando el balde a Millonarios. El favorito es Millonarios. ¿Entonces para qué se armaron?”.

-“Quiero que vean las cosas así porque ahora Millonarios no es campeón y entonces es el fracaso más grande porque todos los equipos le están echando eso a Millonarios. Nosotros nos hemos ganado un protagonismo, pero jugando fútbol”.

– “Hoy no tengo que reclamarles nada a mis jugadores. Al contrario. Aplaudidos porque salieron la actitud de ganar el partido y tuvimos las opciones claras para hacerlo. El fútbol es eso. No la metimos, pero no vamos a dejar de soñar y vamos a luchar”.

-“Hoy nos duele este empate. En la expulsión se fueron 5 minutos y dan 6. En Barranquilla no quemamos tiempo. Empatamos el partido y dieron 6 minutos. Quiero que se den cuenta de todo. Todavía dependemos de nosotros y vamos a luchar hasta el último minuto por querer ir a la final”.

La rueda de prensa de Gamero tras el empate con Junior (Dimayor)