Gamero: lo mejor de Millonarios y “la gente tuvo que gozar pese a que Nacional no ganó”

El DT de Millonarios salió muy satisfecho por lo visto en el Atanasio. Habló muy bien de su equipo y también del rival. Así se lo dijo a su entrenador.

“Hoy tuvo que haber gozado la gente a pesar de que Atlético Nacional no ganó. Se tuvo que ir contenta por lo que vio. Felicito a mi equipo y a Nacional. Me siento contento por el transcurrir del partido y debo felicitar a Hernán Darío Herrera. Se lo dije después del partido. Fue un partido de finales, de dos grandes equipos que buscaron el arco. Cualquiera de los dos podía haber ganado”, destacó Alberto Gamero.

Más de Alberto Gamero en rueda de prensa en el Atanasio

– “Es bueno para el fútbol, para nosotros que vinimos sin temor y con la inteligencia para buscar el partido y para Nacional que lo intentó. Hoy gana el fútbol. Me gustó mi equipo, tuvo personalidad. Me gustó la posesión de balón y que supo hacer transiciones cuando tenía que hacerlas y elaboró cuando tenía que elaborar”.

– “Me gustó la personalidad que tuvo e equipo. Siempre digo que no es fácil venir a jugar acá y menos en los primeros 10 o 15 minutos en los que Nacional nos hizo un gol. Se nos fueron arriba. El equipo no perdió la idea. La esencia la perdimos en los últimos 8 minutos porque ya era sostener un 2-2. Nos paramos bien”.

– “Lo de Murillo fue muy bueno. Se va tomando confianza. Hoy le tocó jugar en el Atanasio contra Nacional y no es fácil. Me parece que tuvo un partido muy bueno. Tuvo 2 o 3 cierres muy buenos. Tuvo la ayuda para iniciar el juego. Lo hizo bien y en el juego aéreo fue excepcional. Eso es bueno para él y para nosotros. Sabemos que Juan Pablo Vargas viene cuando se terminen los cuadrangulares. Por eso él tiene la oportunidad que estaba esperando. Me gustó la personalidad y la jerarquía. Hay que darle confianza”.

– “Ahora vamos a tener tiempo de recuperación. Este grupo que estuvo acá en un 99% será el que esté en Barranquilla, siempre y cuando haya buena recuperación. Si allá vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, tengo que darme por bien servido. Hacer un partido como el de hoy. Sin temor, con mucha personalidad. Para nosotros ese partido es de un porcentaje muy grande para ir a la final. Debemos mentalizarnos en eso. Sacar un buen resultado en Barranquilla nos va a llevar a estar mucho más cerca para llegar a esa final. Sabemos que vamos a encontrar a un equipo herido. Es un equipo peligroso porque no puede perder otro partido. No vamos a jugar con la necesidad de ellos sino con la obligación de nosotros. Y nuestra obligación es ir a buscar un buen resultado allá”.

Todo lo que dijo Gamero tras el 2-2 con Atlético Nacional (Dimayor)