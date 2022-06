Elvis Perlaza: el blanco de las burlas por anticipar el título de Millonarios

El defensor del equipo bogotano viene siendo tendencia en redes sociales desde hace varios días y ahora todo explotó tras confirmarse la eliminación.

Hace algunas semanas se comenzó a hablar mucho sobre Elvis Perlaza, puesto a que hizo una actualización en su perfil de Instagram que evidentemente iba a dar de que hablar. El jugador puso en su descripción una frase que decía “Millonarios Campeón 2022“, junto a un emoji de un trofeo, anticipando de esta manera lo que creía que pasaría.

Luego, en diálogo con Win Sports, el lateral argumentó la razón por la que decidió escribir eso. “Mi publicación en Instagram no es mufa, yo creo en Millonarios campeón. En ningún momento lo hice desde la soberbia, creo en mi equipo y todos queremos ser campeones. Quiero hacerlo realidad y no le veo nada malo porque he visto que muchos han criticado esa publicación“.

Pues bien, este sábado, luego del empate entre Millonarios y Nacional en ‘El Campín’, el cuadro local quedó eliminado de toda posibilidad de clasificar a la gran final, por lo que muchos internautas han estado recordado a Perlaza, mostrando pantallazos de su perfil y haciendo todo tipo de burlas por cantar victoria antes de tiempo.

Hasta el momento en el que se publica esta nota, el jugador no ha actualizado su información en dicha red social, suponiendo que seguirá con esperanza para lo que será el torneo del segundo semestre, aunque en estos momentos su continuidad en este club está en duda, por lo que habrá que ver qué pasa con él y la ‘mufa’ que activó.