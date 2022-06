Gamero: “No siempre el mejor es el campeón” y fichajes para Millonarios

Terminó otro semestre para Millonarios, club que era uno de los grandes favoritos a llevarse el título de la Liga Betplay 2022 – I. Sin embargo, se quedó en cuadrangulares.

Un poco más calmado y sin varias cámaras al frente, Alberto Gamero atendió este lunes a Antena 2 y habló en Palabras Mayores sobre una de las razones de la eliminación y los fichajes que se necesitan para darle vuelta a la página en el próximo semestre .

“Estamos dolidos pero no nos puede durar todo el tiempo. No todo es malo. Hay cosas que se hicieron bien y otras mal. Tenemos que mirar las que hicimos mal para corregir. Me hacen falta delanteros que metan goles”, inició.

Sobre este misma tema agregó que “en la junta directiva están conscientes que se necesitan unos futbolistas para fortalecer esta camada que tenemos. Se necesitan jugadores de experiencia que vengan a hablarles a los jugadores jóvenes y que vengan a soportar esos partidos de primera clase”.

“Hay tristeza por no llegar a la final, pero necesitamos jugadores que nos hagan goles, si es goleador mucho mejor. También debemos maquillar unas cositas. No siempre el mejor es el campeón. Yo no me voy a cruzar de brazos, yo soy el que más insiste en querer ser campeón. Para ser campeón se necesita trabajar bien, estamos trabajando y se necesitan las inyecciones que estamos buscando”.

¿Fichajes extranjeros o colombianos? “Siempre se ha hablado con los directivos, queremos traer. Si vamos a traer un extranjero es una lotería. Vamos a buscar colombianos, no es fácil, para mi tampoco. Este semestre me parece que hay muchas cosas buenas. Nos faltó goles y vamos a buscar goles y tenemos que maquillar otra posición. El déficit de Millonarios es goles y vamos a buscarlo”, insistió.