El sorteo de La Caribeña Noche correspondiente al domingo 5 de octubre de 2025 ya tiene su resultado oficial. Como cada jornada, miles de jugadores en Colombia participaron con la ilusión de acertar el número ganador y quedarse con alguno de los premios que entrega esta reconocida lotería del Caribe. La transmisión se realizó en vivo y con todos los controles de seguridad requeridos para asegurar la total transparencia del proceso.

Número ganador de La Caribeña Noche – domingo 5 de octubre

Número Ganador: 4984

Quinta Balota: 5.

¿Por qué los sorteos se transmiten en vivo y bajo qué controles técnicos?

Los sorteos de La Caribeña Noche se transmiten en vivo como parte de un riguroso protocolo de transparencia y verificación pública. Estas emisiones permiten que cualquier jugador pueda presenciar el desarrollo completo del sorteo, desde la carga de las balotas hasta el anuncio del número ganador. Durante la transmisión, se cuenta con la presencia de un delegado notarial, representantes de los organismos de control y personal técnico encargado de validar que los equipos —baloteras, cámaras y sistemas de registro— funcionen correctamente.

Además, todos los sorteos son grabados y archivados, lo que brinda una trazabilidad completa ante cualquier eventual revisión. Gracias a estos procedimientos, los jugadores tienen la certeza de que el resultado es justo y totalmente aleatorio.

¿Cómo identificar un punto de venta autorizado de La Caribeña Noche?

En Colombia, los puntos de venta oficiales de La Caribeña Noche se reconocen fácilmente por exhibir el logo institucional y la resolución emitida por Coljuegos o la autoridad territorial correspondiente. Estos lugares están capacitados para ofrecer juegos de lotería y chance, entregar tiquetes numerados y registrar todas las apuestas en el sistema autorizado.

Cada comprobante debe mostrar de forma visible el número del sorteo, la fecha, el valor jugado y la modalidad seleccionada. Apostar en sitios verificados protege al jugador de fraudes y garantiza el derecho a reclamar en caso de resultar ganador.