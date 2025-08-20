Este miércoles 20 de agosto de 2025 se realizó un nuevo sorteo del Súper Astro Sol, uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Miles de jugadores participaron con ilusión, esperando ver reflejada su combinación entre los ganadores del día. A continuación, compartimos el resultado oficial y dos temas clave que todo jugador debe conocer: qué hacer si se extravía el billete y si es posible transferir un premio a otra persona.

Número ganador del sorteo Súper Astro Sol del 20 de agosto

Como es tradición, el Súper Astro Sol reveló una nueva combinación compuesta por número y signo zodiacal. Consulta a continuación el resultado del sorteo de este miércoles:

Número Ganador: 9436

Signo Zodiacal: Leo.

¿Qué sucede si mi número fue el ganador, pero perdí mi boleto?

En Colombia, el único documento válido para reclamar un premio de lotería o chance es la colilla o billete original, en buen estado y sin alteraciones. Si pierdes el boleto, lamentablemente no podrás hacer efectivo el cobro, incluso si tu número fue el ganador en el sorteo.

Por esta razón, se recomienda siempre guardar la colilla con cuidado, lejos de la humedad, el fuego o daños físicos. Una práctica útil es tomarle una foto nítida o sacarle una fotocopia legible apenas se adquiere, lo cual podría servir como soporte adicional en casos excepcionales. Sin embargo, la posibilidad de que una imagen sustituya al billete físico dependerá de las políticas internas de cada operador de lotería, por lo que no siempre es garantía de recuperación.

¿Es posible transferir mi premio a otra persona?

El premio de un juego como el Súper Astro Sol debe ser reclamado directamente por la persona titular del boleto. Esto significa que quien compró el billete es el único autorizado para recibir el dinero. En caso de enfermedad o impedimento físico, se puede autorizar a un familiar para que reclame el premio mediante poder notarial, cumpliendo con los requisitos legales.

Una vez el titular haya recibido el dinero, puede disponer de él como desee, incluyendo la posibilidad de transferirlo a otra persona, regalarlo o usarlo en cualquier propósito. Pero el proceso de cobro inicial siempre debe estar vinculado al nombre del comprador, con su respectiva identificación y la colilla original.