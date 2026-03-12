Este jueves 12 de marzo de 2026 trajo una nueva edición del Súper Astro Sol, uno de los sorteos más populares del chance en Colombia. Miles de jugadores siguen de cerca esta modalidad que combina cuatro cifras con un signo zodiacal, en un juego completamente regulado y operado bajo estrictos estándares técnicos. A continuación queda el espacio para el resultado y el desarrollo de dos temas clave relacionados con su operación y transparencia.

Resultado confirmado del Súper Astro Sol del jueves 12 de marzo

Consulta aquí el número y signo sorteado oficialmente para este jueves:

Número Ganador: 9024

Signo Zodiacal: Acuario

Por qué no todos los aciertos pagan igual: claves para leer bien la colilla

Uno de los aspectos más importantes al participar en el Súper Astro Sol es entender que no todos los aciertos generan el mismo pago. El valor del premio sorteo depende directamente de la modalidad jugada y de la precisión del acierto. En este juego, por ejemplo, no basta con coincidir únicamente en el número; también puede influir el signo zodiacal elegido.

La colilla es el documento clave. Allí se especifican claramente el número seleccionado, el signo, el valor apostado y la modalidad exacta. Leerla con detenimiento evita malentendidos posteriores. Si un jugador acertó el número pero no el signo —cuando la modalidad exige ambos— el pago puede variar o incluso no generarse premio, dependiendo de las reglas vigentes del operador autorizado.

Comprender esta diferencia es esencial para disfrutar el chance en Colombia de manera informada. La claridad en la lectura del comprobante fortalece la confianza en el sistema de lotería y previene expectativas equivocadas.

Horarios oficiales de los sorteos del Súper Astro Sol en Colombia

El Súper Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p.m., en un sorteo que se realiza directamente en las instalaciones de Coljuegos en Bogotá. Cada jornada es transmitida en vivo por Canal 1, permitiendo que cualquier jugador en Colombia pueda verificar el proceso en tiempo real.

Esta constancia, sumada a protocolos estrictos de control, ha convertido al Súper Astro Sol en uno de los juegos de azar preferidos del país. Su transparencia, la presencia de veedores y el cumplimiento de los reglamentos oficiales generan confianza y garantizan que cada resultado se produzca bajo condiciones totalmente verificadas.

Transparencia y supervisión en cada sorteo del Súper Astro Sol

Los sorteos del Súper Astro Sol operan bajo esquemas de vigilancia que aseguran la integridad del proceso en cada etapa. Desde la calibración y sellado de las baloteras hasta el registro audiovisual del sorteo, todo está diseñado para evitar manipulaciones y garantizar la imparcialidad de los resultados.

Coljuegos, como ente regulador del juego legal en Colombia, supervisa permanentemente el cumplimiento de normas técnicas, la presencia de auditores, la verificación del material utilizado y la trazabilidad de los procedimientos. Gracias a estos controles, los jugadores pueden confiar en que los premios anunciados corresponden siempre a resultados auténticos y validados por la autoridad competente.