La tarde comienza a despejarse en buena parte del país y el ambiente previo al fin de semana se siente con fuerza. Las agendas laborales empiezan a cerrarse, los compromisos del día quedan atrás y muchos colombianos hacen una pausa tradicional en medio de la jornada para revisar el resultado del sorteo del Súper Astro Sol, uno de los juegos más particulares dentro del universo del chance en Colombia.

Este sorteo, que se realiza de lunes a sábados en su horario habitual de las 4:00 p.m., combina la emoción de acertar un número de cuatro cifras con el componente adicional del signo zodiacal, una característica que lo diferencia dentro del sector de la lotería nacional.

Súper Astro Sol del viernes 6 de marzo – Resultados aquí

Número Ganador: 1456

Signo Zodiacal: Acuario

El resultado corresponde al sorteo realizado este viernes 6 de marzo de 2026 dentro del calendario regular de los juegos de chance y lotería en Colombia.

Impacto social y aportes a la salud: el destino de los recursos del azar

Un aspecto que muchas veces pasa desapercibido para los jugadores es el impacto social que generan los juegos de lotería y chance en el país. Una parte importante de los recursos que se movilizan en este sector tiene como destino el financiamiento del sistema público de salud.

En Colombia, la operación de estos juegos se encuentra vinculada a un modelo donde los ingresos contribuyen a diferentes programas sociales. Entre los principales destinos de estos recursos se encuentran:

Apoyo a hospitales públicos y redes de atención médica.

Financiación de programas de salud preventiva.

Fortalecimiento de servicios hospitalarios en regiones del país.

Transferencias económicas que ayudan a sostener el sistema de salud.

Este esquema convierte al sector del azar en una fuente de recursos relevante dentro de la estructura financiera del sistema sanitario colombiano.

Regulación, licencias y control estatal: el marco que define el sector

El funcionamiento de los juegos de chance y lotería en Colombia no ocurre de manera improvisada. Existe un marco regulatorio que establece quiénes pueden operar estos sorteos, bajo qué condiciones y con qué controles técnicos.

Para que un juego como el Súper Astro Sol pueda realizar sus sorteos de forma legal, deben cumplirse varias condiciones dentro del sistema regulado del país:

Operación a través de empresas autorizadas.

Supervisión de entidades estatales encargadas del control del sector.

Procedimientos técnicos definidos para cada sorteo .

. Auditorías que garantizan transparencia en los resultados.

Gracias a esta estructura normativa, los jugadores pueden participar con la tranquilidad de que los resultados se generan bajo procedimientos verificados y dentro de un sistema legalmente establecido.

En definitiva, el Súper Astro Sol no solo representa un momento de emoción para quienes siguen el sorteo cada tarde. También forma parte de una industria regulada que, además de ofrecer entretenimiento, contribuye con recursos importantes para el bienestar colectivo del país.