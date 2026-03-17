Con gran expectativa entre los jugadores habituales del chance en Colombia, este martes 17 de marzo de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del Sinuano Día, uno de los juegos más consultados a diario dentro del panorama de la lotería nacional. Como es habitual, miles de participantes estuvieron atentos al desarrollo del sorteo, esperando que su combinación coincidiera con la anunciada y así acceder a un posible premio.

La jornada estuvo marcada por el interés de quienes siguen este tipo de juegos de manera constante, revisando sus números y comprobantes pocas horas después de realizar su jugada. Con el resultado ya confirmado, llega el momento clave para verificar si hubo aciertos y entender también algunos aspectos importantes relacionados con los pagos y la validación del premio.

Así quedó el Sinuano Día este martes 17 de marzo de 2026

Este fue el resultado oficial del sorteo del Sinuano Día en Colombia:

Número Ganador: 6672

Quinta Balota: 2

Quienes participaron en este chance deberán revisar cuidadosamente su comprobante para confirmar si coinciden todos los datos del sorteo, requisito fundamental para poder reclamar cualquier premio dentro de esta modalidad de lotería.

Qué impuestos se aplican a los premios de lotería y chance en Colombia

En Colombia, los premios obtenidos en juegos de lotería y chance están sujetos a ciertos descuentos obligatorios establecidos por la normativa vigente. Uno de los principales es la retención del 20% por concepto de ganancia ocasional, que aplica a premios que superan los montos definidos por la ley.

Además, existe un descuento adicional correspondiente al 17% destinado al sistema de salud, el cual se aplica sobre el valor del premio antes de su entrega al ganador. Estos valores son gestionados por entidades autorizadas y hacen parte del esquema regulado por la Coljuegos, que supervisa los juegos de suerte y azar en el país.

Para entenderlo de forma sencilla: si un participante obtiene un premio importante en un sorteo, el valor final que recibe será menor al anunciado inicialmente, ya que primero se aplican estas deducciones. Por ejemplo, a un monto base se le descuenta el porcentaje correspondiente a salud y luego la retención por ganancia ocasional, lo que define el valor neto que se entrega al ganador.

Estos impuestos son obligatorios y forman parte del funcionamiento legal del chance en Colombia, garantizando que los recursos también aporten al sistema de salud y a las obligaciones fiscales del país.

Por qué es importante conservar el comprobante original del sorteo

Uno de los aspectos más importantes al participar en un chance o en cualquier juego de lotería en Colombia es conservar el comprobante original del sorteo. Este documento, ya sea físico o digital, es el único respaldo válido para demostrar que un jugador acertó la combinación ganadora y tiene derecho a reclamar un premio.

El comprobante contiene información clave como el número jugado, la fecha del sorteo, el valor registrado y otros datos que permiten verificar la autenticidad del ticket dentro del sistema. Sin este documento, el proceso de validación se complica considerablemente, incluso si el jugador recuerda con exactitud la combinación que eligió.

En casos donde el comprobante se pierde, se deteriora o presenta inconsistencias, el operador del chance puede no autorizar el pago del premio, ya que no existiría un soporte válido para confirmar la jugada. Por eso, se recomienda guardarlo en un lugar seguro, evitar doblarlo excesivamente o exponerlo a daños que afecten su legibilidad.

Conservar este documento en buen estado no solo facilita el proceso de reclamación, sino que también protege al jugador frente a posibles inconvenientes. En el contexto de la lotería en Colombia, el comprobante es la única garantía real para hacer efectivo cualquier resultado favorable en un sorteo.