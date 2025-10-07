El sorteo de La Caribeña Noche correspondiente al lunes 6 de octubre de 2025 se llevó a cabo en Barranquilla, bajo la supervisión de las autoridades que garantizan transparencia y legalidad en cada jornada. Este popular sorteo de lotería en Colombia continúa entregando alegrías y generando expectativas entre miles de jugadores que confían en su suerte para ganar alguno de los atractivos premios que ofrece.

A continuación, te presentamos el resultado principal y dos temas de interés relacionados con los plazos de cobro y los horarios oficiales de los sorteos.

Número ganador de La Caribeña Noche del lunes 6 de octubre de 2025

El resultado de esta noche dejó un nuevo número de la suerte y una quinta balota que completa la jornada de apuestas.

Número Ganador: 7497

Quinta Balota: 7.

¿Cuál es el plazo legal para reclamar un premio en la Lotería Caribeña Noche?

En Colombia, todos los ganadores de juegos de lotería y chance, incluyendo La Caribeña Noche, disponen de un plazo legal de un año contado a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Este periodo está establecido en el artículo 12 del Decreto 2975 de 2004, el cual regula la operación de los juegos de suerte y azar en el país.

Si el ganador no reclama el premio dentro de este tiempo, los recursos no cobrados se destinan al sector salud, tal como lo exige la ley. Por ello, es importante conservar en buen estado la colilla o billete de apuesta, ya que constituye el único documento válido para hacer efectivo el cobro.

¿Cuáles son los horarios oficiales de los sorteos de La Caribeña Noche?

La Lotería Caribeña Noche se juega de lunes a sábado a las 10:35 p. m., mientras que domingos y festivos se realiza a las 8:35 p. m.. Sin embargo, en determinadas ocasiones, los sorteos pueden experimentar ligeros retrasos debido a eventos deportivos o alocuciones presidenciales, aunque siempre se llevan a cabo dentro del mismo día para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y transparencia.

Esta precisión en los horarios y la supervisión de los procesos reafirman la confianza que los colombianos depositan cada noche en este tradicional juego de azar.