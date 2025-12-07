La Lotería de Boyacá volvió a ser protagonista de los sueños y esperanzas de miles de colombianos, con los resultados oficiales del sábado 6 de diciembre de 2025. La Lotería de Boyacá no es solo un sorteo: es una tradición viva, un ritual que ha acompañado a nuestro país por generaciones. Cada sábado, hogares enteros se reúnen con ilusión para seguir los resultados de la lotería más legendaria y tradicional de Colombia, un juego que ha tejido historias de fortuna, unión y buena energía.
Resultado Premio Mayor de la Lotería de Boyacá – Sábado 6 de diciembre de 2025
- Número Ganador: 4632
- Serie: 002
Jugar la Lotería de Boyacá es una costumbre profundamente arraigada en las familias y grupos de amigos. Es ese pequeño momento de emoción compartida que nos une, nos detiene y nos recuerda que siempre hay espacio para la esperanza.
Así es el Plan de Premios de la Lotería de Boyacá
Premio mayor
- Valor bruto billete: $15.000.000.000
- Valor neto billete: $9.960.000.000
- Valor bruto fracción: $3.750.000.000
- Valor neto fracción: $2.490.000.000
Premios secos
Premio Fortuna
- Valor bruto billete: $1.000.000.000
- Valor neto billete: $664.000.000
- Valor bruto fracción: $250.000.000
- Valor neto fracción: $166.000.000
Premio Alegría
- Valor bruto billete: $400.000.000
- Valor neto billete: $265.600.000
- Valor bruto fracción: $100.000.000
- Valor neto fracción: $66.400.000
Premio Ilusión
- Valor bruto billete: $300.000.000
- Valor neto billete: $199.200.000
- Valor bruto fracción: $75.000.000
- Valor neto fracción: $49.800.000
Premio Esperanza
- Valor bruto billete: $100.000.000
- Valor neto billete: $66.400.000
- Valor bruto fracción: $25.000.000
- Valor neto fracción: $16.600.000
Premio Berraquera
- Valor bruto billete: $50.000.000
- Valor neto billete: $33.200.000
- Valor bruto fracción: $12.500.000
- Valor neto fracción: $8.300.000
Premio Optimismo
- Valor bruto billete: $20.000.000
- Valor neto billete: $13.280.000
- Valor bruto fracción: $5.000.000
- Valor neto fracción: $3.320.000
Premio Valentía
- Valor bruto billete: $10.000.000
- Valor neto billete: $6.640.000
- Valor bruto fracción: $2.500.000
- Valor neto fracción: $2.075.000
Aproximaciones al premio mayor diferente serie
Premio mayor en diferente serie
- Valor bruto billete: $4.000.000
- Valor neto billete: $2.656.000
- Valor bruto fracción: $1.000.000
- Valor neto fracción: $830.000
Tres primeras cifras del premio mayor diferente serie
- Valor bruto billete: $72.289,16
- Valor neto billete: $60.000
- Valor bruto fracción: $18.072
- Valor neto fracción: $15.000
Tres últimas cifras del premio mayor diferente serie
- Valor bruto billete: $72.289,16
- Valor neto billete: $60.000
- Valor bruto fracción: $18.072
- Valor neto fracción: $15.000
Dos primeras cifras del premio mayor diferente serie
- Valor bruto billete: $48.192,77
- Valor neto billete: $40.000
- Valor bruto fracción: $12.048
- Valor neto fracción: $10.000
Dos últimas cifras del premio mayor
- Valor bruto billete: $48.192,77
- Valor neto billete: $40.000
- Valor bruto fracción: $12.048
- Valor neto fracción: $10.000
Última cifra del premio mayor diferente serie
- Valor bruto billete: $24.096,39
- Valor neto billete: $20.000
- Valor bruto fracción: $6.024
- Valor neto fracción: $5.000
Aproximaciones al premio mayor con serie
Tres primeras cifras con serie
- Valor bruto billete: $20.000.000
- Valor neto billete: $13.280.000
- Valor bruto fracción: $5.000.000
- Valor neto fracción: $3.320.000
Tres últimas cifras con serie
- Valor bruto billete: $20.000.000
- Valor neto billete: $13.280.000
- Valor bruto fracción: $5.000.000
- Valor neto fracción: $3.320.000
Dos primeras cifras con serie
- Valor bruto billete: $8.000.000
- Valor neto billete: $5.312.000
- Valor bruto fracción: $2.000.000
- Valor neto fracción: $1.660.000
Dos últimas cifras con serie
- Valor bruto billete: $8.000.000
- Valor neto billete: $5.312.000
- Valor bruto fracción: $2.000.000
- Valor neto fracción: $1.660.000
Última cifra con serie
- Valor bruto billete: $712.073,88
- Valor neto billete: $591.021
- Valor bruto fracción: $178.018
- Valor neto fracción: $147.755
Serie del mayor
- Valor bruto billete: $24.096,39
- Valor neto billete: $20.000
- Valor bruto fracción: $6.024
- Valor neto fracción: $5.000
Aproximaciones a los secos en diferente serie
Secos en el mismo orden diferente serie
- Valor bruto billete: $24.096,39
- Valor neto billete: $20.000
- Valor bruto fracción: $6.024
- Valor neto fracción: $5.000