Este viernes 20 de marzo ya se conoce el resultado oficial del Sinuano Noche, uno de los sorteos que cada noche marca el cierre del día para miles de jugadores en Colombia. Como ya es costumbre, la expectativa gira en torno al número ganador, ese que todos buscan para saber si su jugada coincidió.

El resultado del Sinuano Noche hoy es uno de los datos más consultados al final de la jornada. En este artículo puedes encontrar de forma rápida el número ganador del viernes 20 de marzo, ideal para verificar tu jugada sin complicaciones y con información actualizada.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Viernes 20 de Marzo 2026

Si participaste en el sorteo, este es el momento de revisar el resultado del Sinuano Noche y comparar tu número con el que fue anunciado oficialmente.

El número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

5ta Balota: otra forma de vivir el Sinuano Noche

Si quieres subirle el nivel a tu jugada, la 5ta Balota del Sinuano Noche es ese extra que muchos están probando. Es una opción independiente que se suma al sorteo tradicional, sin cambiar cómo funciona, pero con la posibilidad de ir por premios más altos desde jugadas de $500. Básicamente, es añadirle más emoción a cada noche.

Esta modalidad tiene dos formas de juego. En Quinta Directa, debes acertar las cinco cifras en el orden exacto, lo que puede pagar hasta 38.000 veces lo invertido, y si solo coincide la última cifra, recuperas tu inversión. En Quinta Combinada, el orden no importa: si los cinco números salen en cualquier secuencia, ganas 100 veces lo jugado, manteniendo la opción del premio mayor si también coinciden exactamente.

Cómo jugar la 5ta Balota del Sinuano Noche

Participar en la 5ta Balota es igual de fácil que jugar el sorteo principal. Puedes hacerlo en puntos autorizados de SuperGiros o de forma online en plataformas avaladas por Coljuegos, lo que garantiza que tu jugada sea válida y segura.

Al final, la 5ta Balota del Sinuano Noche es una manera sencilla de complementar tu jugada y vivir el sorteo con más expectativa. Una opción práctica para quienes quieren intentar algo diferente y mantener la ilusión intacta en cada jornada.