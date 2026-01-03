El viernes 2 de enero de 2026 marca el primer cierre de semana del año y, con él, vuelve la rutina de conocer el resultado del sorteo Sinuano Noche, una de las citas más esperadas del día, reuniendo a miles de jugadores atentos al resultado.

Este sorteo nocturno mantiene su atractivo gracias a una dinámica clara y premios fijos que no dependen del número de participantes. Cada noche, el Sinuano Noche ofrece la misma transparencia y emoción, incluso en fechas especiales como este primer viernes del año, cuando la ilusión de empezar 2026 con un golpe de fortuna cobra aún más fuerza.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Viernes 2 de Enero 2026

En este espacio puedes mirar cómo quedó el sorteo del Sinuano Noche del viernes 2 de enero de 2026, con el resultado oficial y la información actualizada. Si realizaste tu jugada, este es el momento de comprobar tu número y saber si la suerte te acompañó en este arranque de año.

Número Ganador: (Actualizaremos a las 10:33 p.m.)

Quinta Balota: (Actualizaremos a las 10:33 p.m.)

Formas de jugar en la lotería Sinuano Noche en Colombia

El Sinuano Noche cuenta con varias alternativas de juego, pensadas para ajustarse a distintos niveles de riesgo y expectativas de premio. Cada modalidad define la manera en que debe coincidir el número jugado con el resultado oficial:

Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo, en el mismo orden.

acierto exacto del número completo, en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden.

las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden. Tres cifras directo: coincidencia precisa de las tres últimas cifras.

coincidencia precisa de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de esas tres cifras en cualquier orden.

acierto de esas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras.

coincidencia de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra del resultado.

Cada opción entrega un premio proporcional al valor invertido y al nivel de dificultad, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su forma de jugar.

Proceso para cobrar un premio del Sinuano Noche

El cobro de premios del Sinuano Noche se realiza mediante un procedimiento sencillo y seguro, diseñado para garantizar transparencia y respaldo al ganador. Para iniciar el trámite, es indispensable presentar:

Documentos requeridos:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y copia.

Requisitos adicionales según el monto del premio (en UVT):

Hasta 48 UVT: solo documentación básica.

solo documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: documentación básica más formato SIPLAFT .

documentación básica más . Desde 182 UVT en adelante: documentación básica, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida con máximo 30 días).

Estos lineamientos aseguran que cada pago se realice bajo estándares claros y confiables, fortaleciendo la credibilidad del Sinuano Noche como uno de los sorteos más regulados y seguros del país.