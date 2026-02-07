En medio de la dinámica del viernes, la Lotería de Medellín vuelve a captar la atención con un sorteo que pone 16 mil millones de pesos en juego. Compartimos el resultado de la noche para una cifra que enciende la ilusión de miles de jugadores en todo el país.

Cada sorteo se vive como un pequeño alto en la rutina. Números elegidos con intuición, fechas especiales o simples corazonadas vuelven a entrar en escena en una noche que se sigue con atención y esperanza. El sorteo del 6 de febrero se convierte así en un momento clave para quienes sueñan con darle un giro inesperado a este inicio de año.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 6 de Febrero 2026

En este artículo encontrarás el resultado de la Lotería Medellín del 6 de febrero, con el número ganador del premio mayor y el detalle de todos los secos entregados. Si participaste, es momento de revisar tu jugada.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 6 de Febrero se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Con este resultado, el sorteo del 6 de febrero deja definido el número que se llevó el premio mayor de 16 mil millones de pesos, marcando una nueva página en el calendario de la Lotería de Medellín. Un desenlace que renueva la ilusión de miles de jugadores y que confirma, una vez más, por qué cada sorteo se vive con expectativa hasta el último instante.

La Lotería de Medellín, pionera en Colombia con certificación ISO 6767

La Lotería de Medellín se convirtió en la primera lotería del país en recibir la certificación de la norma ISO 6767, otorgada por ICONTEC, un reconocimiento que avala la calidad, transparencia y rigurosidad de sus procesos de pre sorteo y sorteo. Este logro marca un hito dentro del sector, al garantizar que cada etapa del juego cumple con estándares internacionales enfocados en la confianza y la integridad de los resultados.

Esta certificación respalda prácticas como el control, la trazabilidad y la seguridad en los procedimientos, fortaleciendo la credibilidad del sorteo ante los jugadores y el público en general. Con este paso, la Lotería de Medellín reafirma su compromiso con la excelencia institucional, la transparencia y la innovación, consolidándose como un referente nacional no solo por sus premios, sino también por la forma responsable y certificada en la que opera cada uno de sus sorteos.