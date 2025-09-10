El resultado oficial de la Lotería Chontico Noche en Colombia del martes 9 de septiembre ya está disponible para todos los jugadores que participaron en esta edición. Como cada noche, miles de personas estuvieron pendientes del número ganador, con la ilusión de que su jugada se convirtiera en la afortunada de la jornada.

El Chontico Noche es uno de los sorteos más tradicionales del chance colombiano y se realiza todos los días en horario nocturno. Con solo elegir una combinación de cuatro cifras y definir cuánto invertir, los participantes pueden acceder al premio mayor, que multiplica hasta 4.500 veces el valor de la jugada. Además, gracias a su sistema de premios escalonados, también se entregan recompensas por coincidencias parciales, lo que incrementa las posibilidades de ganar.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 9 de Septiembre 2025

Si jugaste este martes, aquí podrás consultar el resultado oficial del sorteo Chontico Noche del 9 de septiembre en Colombia y verificar si tu número fue uno de los ganadores. Prepara tu comprobante y revisa las cifras reveladas en una edición que, como cada noche, combina azar, emoción y tradición en miles de hogares colombianos.

Número Ganador: 7242

Y la 5ta Balota: 1.

¿Hay que pagar algo más aparte del valor de la jugada en el Chontico Noche?

Participar en el Chontico Noche es un proceso simple y transparente. El valor que eliges invertir es exactamente lo que pagas, sin cobros adicionales ni comisiones ocultas. El monto entregado en el punto de venta o plataforma autorizada es el que aparece en tu tiquete, y con eso basta para entrar al sorteo. No existen cargos extras por impresión, validación o gestión.

Eso sí, es clave asegurarse de jugar únicamente en puntos de venta oficiales o plataformas digitales autorizadas. Allí los precios están regulados y se garantiza la validez de tu jugada. Comprar en sitios no verificados puede exponer al jugador a estafas, recibos falsos o cobros indebidos que no tienen validez dentro del sorteo. Confiar en los canales oficiales es la mejor manera de jugar con seguridad y tranquilidad.

Lotería Chontico Noche: tradición y cercanía con los colombianos

Para miles de personas en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, el Chontico Noche no es solo un sorteo: es parte de la vida cotidiana. Cada noche, al terminar el día, jugadores de todas las edades revisan sus números con la ilusión de que esa combinación soñada pueda convertirse en la ganadora. Es una tradición que ha trascendido generaciones y que mantiene vivo el entusiasmo en cada jornada.

Hoy, el juego también se adapta a los nuevos tiempos: puedes consultar resultados desde tu celular, elegir diferentes valores de jugada y seguir disfrutando de la misma emoción de siempre. Además, parte de los recursos recaudados se destinan a programas sociales, lo que convierte cada jugada en un aporte al bienestar de la comunidad.

El Chontico Noche sigue representando esa mezcla de esperanza, emoción y compromiso social, donde cuatro cifras pueden cambiar no solo el día de un jugador, sino también fortalecer proyectos que benefician a toda la región.