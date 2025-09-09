El resultado oficial del Chontico Noche en Colombia del lunes 8 de septiembre ya está disponible y los jugadores pueden verificar si su número fue el ganador de la jornada. Como cada noche, miles de personas siguieron este sorteo con la ilusión de convertir una simple jugada en un premio significativo.

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales en el país y se realiza todos los días. Con solo elegir una combinación de cuatro cifras y definir el valor de la jugada, los participantes compiten por el premio mayor, que multiplica hasta 4.500 veces la inversión. Además, este sorteo también reconoce coincidencias parciales de tres, dos o una cifra final, lo que aumenta las oportunidades de ganar en cada edición.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Lunes 8 de Septiembre 2025

Y ahora que el sorteo ya se realizó, ha llegado el momento de saberlo. A continuación, te compartimos el resultado oficial del Chontico Noche del domingo 20 de julio. Revisa tu número y valida tu jugada, porque en una fecha tan especial como esta, la suerte también podría haber querido darte algo para celebrar.

Número Ganador: 1868

Y la 5ta Balota: 6.

Si jugaste este lunes, aquí podrás verificar tu número con el resultado oficial del Chontico Noche del 8 de septiembre y descubrir si fuiste uno de los afortunados. Ten tu comprobante listo y revisa la combinación revelada en un sorteo que, noche tras noche, se consolida como una tradición llena de emoción y esperanza para miles de colombianos.

¿Qué significan las coincidencias parciales en el Chontico Noche?

En el Chontico Noche no necesitas acertar las cuatro cifras exactas para ganar. El juego contempla la modalidad de coincidencias parciales, que premia a los jugadores cuando su número comparte las últimas tres, dos o incluso una cifra con el resultado oficial. Esta dinámica amplía las posibilidades de obtener un premio y mantiene la expectativa viva hasta el último instante del sorteo.

Cada coincidencia corresponde a una categoría de pago distinta, determinada por la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida: directa (cuando las cifras deben coincidir en el mismo orden) o combinada (cuando pueden aparecer en cualquier orden). Conocer estas categorías permite valorar mejor cada jugada y reconocer oportunidades de ganancia que muchas veces pasan desapercibidas.

Gracias a este sistema de premios escalonados, el Chontico Noche se convierte en un sorteo más accesible y emocionante. Incluso si no aciertas las cuatro cifras, tu número aún puede generar una recompensa. Por eso, siempre es importante revisar los resultados con atención, porque cada coincidencia puede convertirse en sorpresa.

Cuánto paga el Chontico Noche por acertar tres cifras

Cuando tu número coincide con las tres últimas cifras en el orden exacto, el premio es de $400 por cada peso jugado. Es una ganancia atractiva para quienes juegan con constancia en sus combinaciones favoritas y logran acercarse al acierto total.

En cambio, si las tres cifras aparecen en un orden diferente, la modalidad combinada paga $83 por cada peso jugado. Aunque el premio es menor, esta opción ofrece mayor flexibilidad y más oportunidades de ganar, lo que la convierte en una estrategia frecuente entre jugadores habituales.

Ya sea en modalidad directa o combinada, acertar tres cifras representa una de las mejores formas de obtener un premio en el Chontico Noche. Lo importante es conocer cómo funciona el sistema, jugar con responsabilidad y entender que hay varias maneras de acercarse a la suerte cada noche.