El resultado oficial del sorteo Chontico Noche del sábado 8 de noviembre ya está disponible, y con él llega una nueva dosis de emoción para los jugadores de todo el país. En esta noche de sábado, la expectativa se multiplica, pues muchos colombianos aprovechan el fin de semana para probar su suerte y seguir la transmisión en vivo por Telepacífico. Como cada jornada, el Chontico Noche se realizó con total transparencia y bajo la supervisión de las autoridades competentes, garantizando confianza, emoción y la oportunidad de convertir un número en una gran alegría.

El Chontico Noche se ha convertido en una tradición dentro del chance colombiano, especialmente en el Valle del Cauca y regiones cercanas. Su sistema de premios escalonado permite ganar tanto con las cuatro cifras exactas como con coincidencias parciales, haciendo que cada jugada tenga más de una posibilidad de acierto. Esa dinámica accesible y constante mantiene viva la ilusión de miles de personas que, noche tras noche, sueñan con ver reflejada su combinación ganadora en el resultado oficial.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 8 de Noviembre 2025

Este resultado del Chontico Noche del 8 de noviembre renueva la emoción de quienes participan con responsabilidad y esperanza. Cada sorteo representa una oportunidad única: algunos celebran sus aciertos, otros ya preparan sus números para el próximo intento, y todos comparten la expectativa que hace del Chontico Noche un clásico de las noches colombianas. Porque en este juego, más que azar, hay ilusión, tradición y la posibilidad real de empezar el fin de semana con una sonrisa.

Número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

La 5ta Balota del Chontico Noche: una jugada adicional con grandes oportunidades en la lotería

El Chontico Noche sigue ofreciendo nuevas formas de disfrutar el chance, y una de las más destacadas es la 5ta Balota, una modalidad paralela que ha ganado popularidad entre los jugadores por su sencillez y su potencial de premios. Con una inversión mínima de $500 pesos, esta opción permite multiplicar las oportunidades de ganar sin alterar la dinámica clásica del sorteo. Es una manera fácil, divertida y accesible de darle un nivel extra de emoción a cada jugada.

Cómo jugar la 5ta Balota del Chontico Noche y los premios que puedes ganar

Participar es muy sencillo. En la modalidad Directo, el jugador debe acertar las cinco cifras en el orden exacto para llevarse el premio mayor, que puede llegar a 38.000 veces el valor apostado. Si solo acierta la última cifra, recupera lo invertido. En la modalidad Combinado, el orden de las cifras no importa: si las cinco aparecen en el resultado oficial, el pago equivale a 100 veces la inversión. Dos caminos distintos, pero ambos con la misma promesa: más emoción y mejores posibilidades de acierto.

Una modalidad segura y emocionante dentro del Chontico Noche

La 5ta Balota del Chontico Noche se integra perfectamente al sorteo tradicional, ampliando las oportunidades de ganar con una jugada simple y totalmente oficial. Gracias al respaldo del operador y a la transparencia del proceso, los jugadores pueden participar con total confianza. Es una alternativa ideal para quienes ya disfrutan del Chontico Noche y desean aumentar la emoción con una opción adicional que, con un poco de suerte, puede transformar una noche común en una noche de celebración.