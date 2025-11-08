El resultado oficial del sorteo Chontico Noche del viernes 7 de noviembre ya está disponible y llega con la emoción característica de cada fin de semana. En esta noche de viernes, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo, con la esperanza de cerrar la semana con una buena noticia y la satisfacción de haber acertado su número. Como siempre, el Chontico Noche se realizó con total transparencia, bajo la supervisión de las autoridades competentes y con transmisión en vivo, asegurando un proceso confiable que mantiene viva la ilusión de sus jugadores.

El Chontico Noche se ha consolidado como una de las tradiciones más queridas del chance en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su sistema de premios escalonado permite ganar de distintas maneras, ya sea acertando las cuatro cifras exactas o logrando coincidencias parciales. Esto hace que cada boleto tenga más de una oportunidad de convertirse en un premio, lo que alimenta la emoción de quienes siguen el sorteo noche tras noche. Y en este viernes 7 de noviembre, la expectativa se multiplica, pues muchos sueñan con iniciar el fin de semana celebrando.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 7 de Noviembre 2025

Con este resultado del Chontico Noche del 7 de noviembre, se cierra una jornada más de suerte, esperanza y emoción en todo el país. Algunos jugadores celebran sus aciertos, mientras otros ya planean sus nuevas combinaciones para el próximo sorteo. Porque en el Chontico Noche, cada número tiene una historia y cada noche puede ser la del acierto que cambia tu suerte. Una cita que, más que un juego, se ha convertido en un ritual para quienes disfrutan la emoción del azar con responsabilidad y optimismo.

Número ganador: 9361

Y la 5ta Balota: 4.

La 5ta Balota del Chontico Noche: una jugada adicional para ganar más

El Chontico Noche ofrece a sus jugadores una opción que multiplica la emoción y las oportunidades: la 5ta Balota. Esta modalidad complementaria se ha convertido en una de las favoritas entre los jugadores, ya que permite participar por premios más altos con una inversión mínima, desde $500 pesos. No cambia las reglas del sorteo principal, pero sí le añade un nivel extra de expectativa y la posibilidad de obtener recompensas que pueden alcanzar hasta 38.000 veces el valor jugado.

Su funcionamiento es tan simple como atractivo. En la modalidad Directo, el jugador debe acertar las cinco cifras en el orden exacto para llevarse el premio mayor, con la ventaja de que, si solo coincide la última cifra, recupera lo jugado. En la opción Combinado, el orden de las cifras no influye: si las cinco aparecen, el pago equivale a 100 veces la inversión. Dos formas distintas de participar, diseñadas para ajustarse al estilo de cada jugador y para mantener viva la emoción en cada sorteo.

Gracias a su claridad, respaldo oficial y premios llamativos, la 5ta Balota del Chontico Noche se ha consolidado como una alternativa confiable y entretenida. Es una jugada legal y segura que complementa la experiencia del sorteo principal, ideal para quienes disfrutan la emoción diaria del chance y quieren sumar más razones para celebrar.

Horarios del sorteo Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se juega todos los días, ofreciendo una cita fija para los amantes del azar. Los sorteos en vivo se transmiten por Telepacífico, con los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m. Esta frecuencia diaria permite a los jugadores seguir la emoción del resultado desde casa y ser testigos directos del momento en que se revela el número ganador.

Para quienes no logran ver la transmisión en directo, el resultado oficial del Chontico Noche se publica minutos después en la página web y redes sociales verificadas del sorteo, garantizando información segura y actualizada. Así, nadie se queda sin conocer si su número fue el elegido de la noche.

Junto al Chontico Día, que se realiza cada tarde a la 1:00 p.m., el Chontico Noche completa una experiencia doble de emoción diaria. Dos sorteos oficiales, dos momentos de ilusión y una sola constante: la posibilidad de ganar todos los días jugando con responsabilidad.