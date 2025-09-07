El número ganador del sorteo Chontico Noche en Colombia del sábado 6 de septiembre ya fue revelado y los jugadores tienen la oportunidad de comprobar si su jugada resultó premiada. Como cada fin de semana, este sorteo cargado de expectativa reunió a miles de participantes en todo el país, quienes confiaron en sus números de la suerte con la ilusión de llevarse un gran premio.

El Chontico Noche es uno de los sorteos más tradicionales del chance colombiano y se juega todos los días. Con solo elegir una combinación de cuatro cifras y definir el valor de la jugada, los participantes pueden competir por un premio mayor que multiplica hasta 4.500 veces la inversión. Además, este juego también entrega recompensas por coincidencias parciales, lo que aumenta las posibilidades de ganar y mantiene viva la emoción en cada edición.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 6 de Septiembre 2025

Si jugaste este sábado, aquí podrás consultar el resultado oficial del Chontico Noche del 6 de septiembre en Colombia. Prepara tu comprobante y revisa la combinación revelada para confirmar si fuiste uno de los afortunados de la noche, en un sorteo que combina azar, tradición y esperanza para miles de jugadores en el país.

El número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

¿Qué significan las coincidencias parciales en el Chontico Noche?

En el Chontico Noche no es necesario acertar las cuatro cifras completas para recibir un premio. Existe la modalidad de coincidencias parciales, que reconoce a quienes logran acertar las últimas tres, dos o incluso una cifra del número ganador. Gracias a este sistema, cada jugada tiene más oportunidades de convertirse en ganadora, manteniendo la emoción activa hasta el último instante del sorteo.

Estas coincidencias se dividen en categorías de pago según el tipo de acierto y el orden en que aparezcan las cifras. Por ejemplo, obtener tres cifras en orden exacto paga más que si se aciertan en cualquier orden. Lo mismo ocurre con las dos o una cifra final. Conocer estas reglas te permite entender cómo se distribuyen los premios y valorar cada jugada, incluso si no alcanzas el acierto total.

Horarios y pasos para participar en el Chontico Noche

El Chontico Noche forma parte de la programación diaria del juego, junto con el Chontico Día. Se sortea todas las noches: de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.. Esta frecuencia continua asegura más oportunidades para jugar y disfrutar de la emoción en diferentes momentos de la semana.

Participar es muy sencillo: basta con elegir una combinación de cuatro cifras, que puedes seleccionar personalmente o dejar que el sistema genere de manera aleatoria. La inversión mínima es de $600 pesos por jugada, con la posibilidad de aumentar el monto para aspirar a premios más altos. Eso sí, es fundamental comprar siempre en puntos autorizados o plataformas digitales oficiales, lo que garantiza que tu boleto sea válido y tu premio cobrable. Con esta fórmula de reglas claras, premios variados y sorteos diarios, el Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de chance favoritos en Colombia.