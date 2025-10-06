El resultado oficial del sorteo Chontico Noche en Colombia correspondiente al domingo 5 de octubre ya está disponible y trae consigo toda la emoción característica de este tradicional juego de chance. Como cada jornada, muchos atentos el número ganador con la esperanza de cerrar el fin de semana celebrando un premio.

El Chontico Noche, reconocido por su transparencia y su formato accesible, continúa siendo uno de los sorteos más seguidos en el país. Este domingo 5 de octubre, jugadores de distintas regiones participaron con sus combinaciones favoritas, confiando en que la suerte los acompañara en una nueva edición cargada de expectativa.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 5 de Octubre 2025

Si hiciste tu jugada para esta fecha, aquí podrás consultar el resultado confirmado del Chontico Noche en Colombia y verificar si tu número fue el afortunado. Un cierre de fin de semana que, como siempre, mantiene viva la ilusión y reafirma la popularidad de uno de los sorteos más queridos por los colombianos.

Número ganador: 0557

Y la 5ta Balota: 8.

Probabilidades de ganar en el Chontico Noche: lo que debes saber

En cada sorteo del Chontico Noche, todos los jugadores compiten en igualdad de condiciones. Cada combinación de cuatro cifras, del 0000 al 9999, tiene una posibilidad entre 10.000 de alcanzar el premio mayor, siempre que coincida en el orden exacto. Aunque parezca una cifra lejana, este sistema asegura total equidad y transparencia, garantizando que ninguna jugada tenga ventaja sobre otra.

Una de las razones por las que el juego resulta tan atractivo es que no todo depende del acierto total. El sistema de premios incluye recompensas por coincidencias parciales, lo que amplía las opciones de ganar. Acertar las tres últimas cifras en orden tiene una probabilidad de 1 en 1.000; las dos últimas, de 1 en 100; y solo la última, de 1 en 10, permitiendo recuperar parte de la inversión y mantener la emoción en cada jugada.

Además, la modalidad Combinado ofrece una alternativa más flexible: el orden de las cifras no importa, lo que aumenta las posibilidades de acierto aunque el valor del premio sea menor. Esta estructura hace del Chontico Noche un sorteo versátil, emocionante y accesible, pensado para quienes disfrutan del azar con distintas estrategias y presupuestos.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: resumen del lunes 29 de septiembre al sábado 4 de octubre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 29 de septiembre: 3501-2.

3501-2. Martes 30 de septiembre: 3937-1.

3937-1. Miércoles 01 de octubre: 9098-6.

9098-6. Jueves 2 de octubre: 8273-3.

8273-3. Viernes 3 de octubre: 1558-8.

1558-8. Sábado 4 de octubre: 0662-4.

El lunes 6 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual: 7:00 p.m.