El resultado de la Lotería Chontico Noche en Colombia del jueves 4 de septiembre ya está disponible para todos los jugadores que participaron en este sorteo. Como cada jornada, la expectativa estuvo puesta en las cuatro cifras que podrían transformar una simple jugada en un premio millonario, cargando la noche de ilusión y emoción en distintas regiones del país.

El sorteo del Chontico Noche se realiza diariamente y se ha consolidado como una tradición en el chance colombiano. Con una inversión mínima desde $600 pesos, los participantes tienen la oportunidad de ganar el premio mayor que multiplica la jugada hasta 4.500 veces. Además, gracias a su sistema de premios escalonados, también se reconocen coincidencias parciales, lo que aumenta las posibilidades de llevarse una recompensa.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Jueves 4 de Septiembre 2025

Si jugaste este jueves, aquí podrás consultar el resultado oficial del sorteo Chontico Noche del 4 de septiembre en Colombia. Prepara tu comprobante y revisa los números ganadores de la jornada, en un sorteo que combina azar, tradición y la esperanza renovada de miles de colombianos que lo siguen cada noche.

Número ganador: 3630

Y la 5ta Balota: 5.

¿Qué significan las coincidencias parciales en el Chontico Noche?

En el Chontico Noche no es obligatorio acertar las cuatro cifras exactas para ganar. Este sorteo ofrece la opción de obtener premios a través de coincidencias parciales, es decir, cuando tu número coincide con las últimas tres, dos o incluso una cifra del resultado oficial. Gracias a esta modalidad, los jugadores tienen más oportunidades de recibir una recompensa y la emoción se mantiene hasta el final del sorteo, aun cuando no se acierte el número completo.

Cada nivel de coincidencia tiene un valor de pago diferente, que depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del monto invertido. Por ejemplo, acertar tres cifras en el orden correcto paga más que acertar solo la última. Además, el juego admite dos modalidades: directa, donde las cifras deben coincidir en el mismo orden, y combinada, que permite acertar en cualquier orden. Conocer estas variantes te ayuda a participar con mayor claridad y estrategia.

Horario y cómo jugar en la lotería Chontico Noche

El Chontico Noche forma parte de una programación diaria que también incluye al Chontico Día. La edición nocturna se realiza de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.. Esta frecuencia constante le da a los jugadores múltiples oportunidades de participar y adaptar el sorteo a su rutina diaria.

Participar es muy sencillo: solo debes escoger una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y decidir cuánto invertir. El monto invertido influirá directamente en el premio que recibas, ya sea por acertar las cuatro cifras completas o mediante una coincidencia parcial. Esta facilidad, sumada a la diversidad de premios, ha hecho del Chontico Noche uno de los sorteos de chance más queridos y seguidos en Colombia.