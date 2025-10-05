La Lotería Chontico Noche en Colombia volvió a emocionar a miles de jugadores este sábado 4 de octubre, en una jornada que mantuvo viva la expectativa hasta conocer el resultado oficial. Como cada edición, el sorteo nocturno ofreció la oportunidad de transformar una jugada sencilla en un premio significativo, reafirmando su lugar entre los favoritos del chance en el país.

El resultado confirmado del Chontico Noche del 4 de octubre ya está disponible y puede consultarse de manera rápida y confiable. Este sorteo, respaldado por su transparencia y dinámica clara, mantiene la tradición de entregar premios tanto por aciertos exactos como parciales, lo que incrementa las opciones de ganar en cada participación.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 4 de Octubre 2025

Para quienes confiaron en sus números de la suerte, aquí podrás revisar el resultado oficial de la Lotería Chontico Noche en Colombia y comprobar si fuiste uno de los afortunados de esta edición de sábado. Una fecha que, como es costumbre, estuvo marcada por la emoción, la esperanza y la ilusión de los apostadores en todo el país.

El Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cómo se elige el número ganador en el sorteo del Chontico Noche

El número ganador del Chontico Noche se obtiene mediante un sorteo totalmente aleatorio, en el que todas las combinaciones de cuatro cifras —del 0000 al 9999— tienen exactamente la misma probabilidad de salir. Para garantizar la imparcialidad, se utilizan equipos certificados y protocolos técnicos que aseguran la transparencia del proceso. Cada sorteo es independiente, lo que significa que los resultados pasados no influyen en las probabilidades futuras.

La realización del sorteo está bajo la supervisión de entidades reguladoras autorizadas, que certifican el cumplimiento de la normativa vigente en los juegos de azar de Colombia. Esto garantiza que cada edición se lleve a cabo con total legalidad y confianza. Una vez finalizado, el resultado se publica en los canales oficiales del Chontico, de manera que los jugadores puedan verificar directamente su número sin riesgos de fraude ni intermediarios.

Premios y categorías de la lotería Chontico Noche

Una de las características más atractivas del Chontico Noche es que no solo entrega premios a quienes logran el acierto exacto de las cuatro cifras, sino también a aquellos que obtienen coincidencias parciales. Esto hace que incluso un pequeño acierto pueda convertirse en motivo de celebración.

El esquema de premios funciona de manera escalonada:

Cuatro cifras en cualquier orden (combinado): $208 por cada $1 jugado .

. Tres últimas cifras exactas (directo): $400 por cada $1 jugado .

. Tres cifras en cualquier orden: $83 por cada $1 jugado .

. Dos últimas cifras: $50 por cada $1 jugado .

. Una cifra (la última): $5 por cada $1 jugado.

Gracias a esta estructura, el sorteo ofrece múltiples formas de ganar, lo que lo convierte en una de las modalidades de chance más seguidas y queridas en Colombia.