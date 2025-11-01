El resultado oficial del sorteo Chontico Noche del viernes 31 de octubre llega en una noche cargada de emoción, supersticiones y buena energía. Coincidiendo con la víspera de Halloween, este sorteo especial combina la adrenalina del azar con la magia de una fecha llena de rituales y creencias populares. Miles de jugadores en toda Colombia siguieron atentos el momento en que se reveló el número ganador, soñando con cerrar el mes de octubre con una noticia que parezca sacada de película: ganar el premio mayor del Chontico Noche.

El Chontico Noche es ya una tradición en el país, especialmente en el Valle del Cauca, donde cada jugada se vive con la esperanza de que la suerte toque a la puerta. Su sistema de premios escalonado permite ganar incluso con coincidencias parciales, lo que hace que cada cifra tenga su propio encanto. Y en una fecha como esta, llena de símbolos, colores y misterios, muchos jugadores se dejan llevar por la intuición o por los números que consideran de buena suerte.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 31 de Octubre 2025

Con este número ganador del Chontico Noche del 31 de octubre, el mes se despide entre celebración y expectativa. Algunos encuentran coincidencias con sus números habituales; otros, simplemente, disfrutan del ritual de revisar el resultado bajo la luz de una noche especial. Porque en esta fecha donde se mezclan la fantasía y la fortuna, el Chontico Noche ofrece la posibilidad de convertir un simple boleto en una historia para recordar.

Número Ganador: 5983

Y la 5ta Balota: 3.

¿Cuánto paga acertar las 4 cifras en el Chontico Noche?

Acertar las cuatro cifras exactas del Chontico Noche es el gran objetivo de miles de jugadores cada noche. En la modalidad Directo, el número jugado debe coincidir completamente con el resultado oficial, en el mismo orden y con cada cifra en su posición correcta. La recompensa es una de las más atractivas del chance en Colombia: $4.500 por cada peso jugado, una cifra que convierte cualquier jugada ganadora en un premio memorable.

Para quienes prefieren una opción con más margen de acierto, existe la modalidad Combinado, donde las cuatro cifras deben coincidir, pero el orden puede variar. Esta alternativa ofrece un pago de $208 por cada peso jugado, brindando mayores probabilidades de ganar aunque con una menor ganancia en comparación con el premio directo. De esta manera, cada jugador puede elegir entre la emoción del gran premio o la estrategia de una jugada más flexible y segura.

Todo depende del estilo de cada jugador: algunos buscan la precisión absoluta, mientras que otros se dejan guiar por la intuición y optan por modalidades con más opciones de acierto. En el Chontico Noche, la clave está en jugar con responsabilidad, conocer bien las reglas y confiar en el número que podría cambiarlo todo.

Cómo consultar el resultado oficial del Chontico Noche

El resultado del sorteo Chontico Noche se transmite en vivo cada día a través del canal Telepacífico, donde miles de hogares siguen con atención el momento en que se revela el número ganador. Este espacio televisivo es parte de la tradición de muchos colombianos, que disfrutan del sorteo como un ritual cotidiano lleno de expectativa.

Los sorteos se realizan en los siguientes horarios: lunes a viernes a las 7:00 p.m., sábados a las 10:00 p.m. y domingos o festivos a las 8:00 p.m. Además, quienes no alcanzan a verlo en directo pueden consultar los resultados de forma segura en la página web oficial del Chontico o en sus redes sociales verificadas.

Así, sin importar la ciudad o el medio elegido, los jugadores pueden comprobar su número ganador de manera rápida, confiable y transparente. En el Chontico Noche, la emoción no termina con el sorteo: comienza cuando revisas tu boleto y descubres si la suerte decidió sonreírte esa noche.