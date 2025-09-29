Domingo, día de cierre de semana, con la posibilidad de conocer el resultado oficial del Chontico Noche del 28 de septiembre en Colombia. Como cada jornada, este sorteo nocturno despierta la ilusión de transformar una simple jugada en un premio que puede cambiar la rutina.

El Chontico Noche es una tradición que reúne emoción, expectativa y cercanía con sus jugadores. Con premios que multiplican la inversión hasta por 4.500 veces y la posibilidad de ganar también por coincidencias parciales, este sorteo se ha consolidado como una de las opciones más seguidas en el país. Además, gracias a la 5ta Balota, los participantes cuentan con una jugada adicional que amplía aún más las oportunidades de ganar.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 28 de Septiembre 2025

Hoy, 28 de septiembre, tienes la posibilidad de verificar tu número con el resultado oficial del Chontico Noche tanto acá como través de canales seguros como Telepacífico, la página web de la lotería y sus redes sociales verificadas. Un ritual que combina suerte, tradición y confianza, y que cada noche invita a los colombianos a soñar con ser los próximos ganadores.

Número ganador: 8451

Y la 5ta Balota: 8.

Cuánto paga el premio mayor del Chontico Noche en Colombia

El premio más alto del Chontico Noche se alcanza cuando el jugador logra acertar las cuatro cifras del resultado oficial en el mismo orden en que fueron sorteadas. Este acierto perfecto multiplica la apuesta por 4.500 veces, de manera que una jugada de $1.000 puede convertirse en $4.500.000. Esa proporción hace de este sorteo una de las alternativas más atractivas dentro del chance colombiano.

Lo interesante de este sistema es que se basa en un esquema de pago proporcional, donde cada jugador define el valor de su apuesta y, a partir de ello, se calcula el premio. Esto le da flexibilidad: quienes invierten poco aún tienen la oportunidad de llevarse una recompensa significativa, mientras que quienes deciden apostar más pueden aspirar a montos mucho mayores.

El atractivo del Chontico Noche no se limita al premio mayor. Su estructura de recompensas también contempla los llamados aciertos parciales, que reconocen jugadas en las que coinciden las últimas tres, dos o una cifra del número ganador. Así, cada tiquete tiene valor y cada participante conserva opciones reales de recibir un premio, lo que convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y cargada de expectativa.

Resumen de la semana en la lotería Chontico Noche: resultados del lunes 22 al sábado 27 de septiembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 22 de septiembre: 4722-5.

Martes 23 de septiembre: 9233-3.

Miércoles 24 de septiembre: 9474-0.

Jueves 25 de septiembre: 2307-2.

Viernes 26 de septiembre: 8121-1.

Sábado 27 de septiembre: 7382-2.

El lunes 29 de septiembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual: 7:00 p.m.