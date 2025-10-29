Cierre del día del martes 28 de octubre y momento del sorteo Chontico Noche en Colombia. Desde distintas ciudades del país, los participantes jugaron con sus combinaciones favoritas con la esperanza de acertar las cifras ganadoras. Si realizaste tu jugada, aquí podrás confirmar tu número y revisar el resultado oficial del sorteo Chontico Noche, con información verificada directamente desde los canales oficiales.

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más populares del país gracias a su formato simple, su frecuencia diaria y su sistema de premios escalonados, que multiplica las oportunidades de ganar. Con solo elegir una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, los jugadores pueden aspirar a recompensas que aumentan según el valor jugado y la cantidad de aciertos. Además, su transmisión oficial, controlada por autoridades reguladoras, garantiza transparencia y confianza en cada sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 28 de Octubre 2025

Este martes 28 de octubre, el sorteo se llevó a cabo con total normalidad y los resultados ya se encuentran disponibles para consulta. En esta nota podrás verificar el número ganador del Chontico Noche, revisar los detalles del sorteo y descubrir si tu jugada fue una de las afortunadas de la jornada. Una nueva noche de emoción, tradición y esperanza que vuelve a reunir a los seguidores del chance en todo el país.

Número Ganador: 7079

Y la 5ta Balota: 7.

Coincidencias parciales en la lotería Chontico Noche: más formas de ganar

A diferencia de otros juegos de azar, en el Chontico Noche no es necesario acertar las cuatro cifras exactas para recibir un premio. Este sorteo cuenta con un sistema de coincidencias parciales, que reconoce a los jugadores que logran acertar las últimas tres, dos o una cifra del número ganador. Gracias a esta estructura, las oportunidades de ganar se multiplican, haciendo que cada resultado mantenga la emoción hasta el final.

Cada tipo de coincidencia pertenece a una categoría de pago distinta, según el número de cifras acertadas y la modalidad escogida. En la jugada directa, las cifras deben coincidir en el mismo orden que el resultado oficial; en la jugada combinada, basta con que estén presentes en cualquier orden. Conocer estas modalidades es clave para planificar mejor las jugadas y aprovechar al máximo las opciones de premio que ofrece el sorteo.

Este sistema convierte al Chontico Noche en un juego más dinámico y accesible, donde incluso una coincidencia parcial puede traer una grata sorpresa. Revisar con atención cada resultado se vuelve esencial, ya que no siempre hace falta un acierto completo para obtener una recompensa.

Cuánto se gana al acertar tres cifras en el Chontico Noche

Cuando un jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto, el premio equivale a $400 por cada peso jugado, lo que representa una recompensa significativa para quienes participan de manera constante. Este nivel de acierto suele ser uno de los más celebrados, pues acerca al jugador al premio mayor sin necesidad de obtener las cuatro cifras.

Por otro lado, en la modalidad combinada, donde las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden, el pago es de $83 por cada peso jugado. Aunque el monto es menor, las probabilidades de acierto son mayores, lo que convierte esta alternativa en una elección muy popular entre los jugadores frecuentes del chance.

Sea cual sea la modalidad elegida, acertar tres cifras en el Chontico Noche demuestra que el azar también recompensa la constancia. Con cada sorteo, miles de participantes comprueban que hay múltiples caminos para ganar, siempre que se juegue con responsabilidad y se mantenga viva la ilusión de cada noche.