Sábado 28 de febrero, cierre del mes y la opción de confirmar el resultado oficial del Chontico Noche. Es el plan que ofrecemos acá para despedir el día con expectativa. Después de balances, cuentas y planes de fin de mes, llega ese momento clave: revisar si el número elegido fue el que marcó la diferencia en Colombia.

El Chontico Noche 28 de febrero no solo trae el número ganador confirmado, sino también la información de la 5ta Balota del sorteo, una modalidad que cada vez suma más seguidores. Miles de jugadores están comparando cifra por cifra para ver si este cierre de mes vino con premio incluido.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 28 de Febrero 2026

Los que jugaron hoy, acá podrán comprobar cómo terminó el sorteo y si febrero se despide con una buena noticia. En esta nota está el resultado del Chontico Noche sábado 28 de febrero, junto con las cifras oficiales verificadas y la tta Balota, listas para que revises tu jugada sin perder tiempo.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Así se define el número ganador de la lotería Chontico Noche

El Chontico Noche en Colombia funciona con un sistema 100% aleatorio. Todas las combinaciones posibles, del 0000 al 9999, compiten en igualdad de condiciones, sin números “calientes” ni fórmulas secretas. Cada sorteo es independiente: lo que salió ayer no afecta lo que puede salir hoy. Es puro azar, sin memoria y sin ventajas ocultas.

El proceso se realiza con equipos certificados y bajo protocolos técnicos estrictos que garantizan transparencia total. Además, autoridades competentes en juegos de suerte y azar supervisan cada etapa para asegurar legalidad e imparcialidad. Una vez se define la combinación ganadora, el resultado oficial del Chontico Noche se publica exclusivamente en canales institucionales, para que puedas verificar tu jugada con confianza.

Premios del Chontico Noche: más de una forma de ganar

Uno de los diferenciales del Chontico Noche es que no todo depende del pleno. Claro, acertar las cuatro cifras exactas es el gran objetivo, pero también existen pagos por coincidencias parciales que mantienen viva la emoción en cada sorteo.

La tabla de premios contempla distintos niveles:

Cuatro cifras en cualquier orden (combinado): $208 por cada $1 jugado.

$208 por cada $1 jugado. Tres últimas cifras exactas (directo): $400 por cada $1 jugado.

$400 por cada $1 jugado. Tres cifras en cualquier orden: $83 por cada $1 invertido.

$83 por cada $1 invertido. Dos últimas cifras: $50 por cada $1 jugado.

$50 por cada $1 jugado. Una cifra final: $5 por cada $1 invertido.

Este esquema escalonado hace que cada tiquete tenga potencial, incluso con jugadas pequeñas. Por eso el Chontico Noche se mantiene como una opción dinámica y cercana para quienes disfrutan el chance como entretenimiento responsable.