El resultado oficial del Chontico Noche del jueves 28 de agosto en Colombia ya está disponible para todos los jugadores que participaron en este popular sorteo. Como cada noche, miles de personas estuvieron pendientes de la combinación ganadora con la esperanza de que sus cuatro cifras coincidieran con las extraídas en el sorteo transmitido en vivo por los canales autorizados.

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y seguidos en el país, gracias a su sistema sencillo y a la posibilidad de obtener premios significativos. Con tan solo elegir una jugada de cuatro cifras, los participantes tienen la opción de multiplicar su inversión hasta 4.500 veces, además de acceder a reconocimientos por coincidencias parciales. Esa estructura lo convierte en un sorteo atractivo y lleno de emoción cada jornada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Jueves 28 de Agosto 2025

Si jugaste este jueves 28 de agosto, este es tu momento para consultar el resultado oficial del sorteo Chontico Noche y descubrir si tu número fue premiado. Ten tu comprobante a la mano y revisa aquí mismo las cifras ganadoras. La suerte ya fue revelada y puede que hoy seas uno de los afortunados que celebran con este clásico juego de azar en Colombia.

Número Ganador: 0639

Y la 5ta Balota: 4.

Cómo participar en la Lotería Chontico Noche en Colombia

Entrar al sorteo de la Lotería Chontico Noche es muy fácil y está abierto para todos los mayores de 18 años. El proceso comienza eligiendo una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999. Esa elección puede ser totalmente personal -como fechas especiales, números que consideres de buena suerte o simplemente una corazonada-, o bien puedes dejar que el sistema genere una jugada aleatoria por ti. Una vez compras tu jugada, tu número queda automáticamente inscrito para el sorteo de esa misma noche.

Cada jornada se realiza la extracción aleatoria de cuatro balotas numeradas del 0 al 9, cuyo orden define al número ganador del día. El premio mayor se entrega a quienes acierten las cuatro cifras en el orden exacto, pero también hay recompensas por aciertos parciales, como las últimas tres, dos o una cifra final. Gracias a esta estructura de pagos, el Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más emocionantes y accesibles del país.

Dónde seguir el sorteo Chontico Noche EN VIVO

Quienes quieran vivir la emoción del momento pueden ver el sorteo en directo a través del canal regional Telepacífico, que transmite la jornada oficial todas las noches. De esta manera, los jugadores pueden presenciar la extracción de las balotas y confirmar la transparencia del proceso en tiempo real.

Si no alcanzas a verlo en la transmisión, no hay problema: los resultados oficiales del Chontico Noche se publican minutos después en las plataformas digitales y redes sociales del operador, así como en puntos de venta autorizados. Además, distintos medios de comunicación y portales especializados en juegos de azar comparten la información, lo que permite consultar el número ganador en cualquier momento y desde cualquier lugar.