Noche del miércoles 24 de septiembre y ya está disponible el resultado oficial de la Lotería Chontico Noche en Colombia. Cada día, miles de jugadores en todo el país esperan con expectativa que sus números favoritos coincidan con el resultado oficial, manteniendo viva la tradición del chance en Colombia.

El Chontico Noche se distingue de otras loterías por su frecuencia y accesibilidad, ofreciendo oportunidades de ganar todos los días. Su sistema de premiación no se limita a quienes aciertan las cuatro cifras exactas, sino que también otorga recompensas a quienes logran coincidencias parciales. Esto aumenta considerablemente las probabilidades de obtener un premio y lo convierte en una de las opciones más seguidas por los jugadores.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 24 de septiembre 2025

En este artículo podrás consultar el resultado oficial del sorteo Chontico Noche del miércoles 24 de septiembre en Colombia y verificar si tu número fue el ganador. Si participaste en esta jornada, este es el momento ideal para revisar tu tiquete y descubrir si la fortuna estuvo de tu lado en esta noche de oportunidades.

Número Ganador: 9474

5ta Balota: 0.

5ta Balota del Chontico Noche: qué es y cómo sacarle provecho

Si ya juegas al Chontico Noche y quieres subirle el nivel a la emoción, la 5ta Balota es tu aliada. Es una modalidad opcional que añade una quinta cifra a tu jugada y, desde $500 pesos, te abre la puerta a premios mucho más altos sin cambiar la mecánica del sorteo principal: no reemplaza tu jugada, la complementa.

Puedes jugarla de dos formas. En Directo (5 cifras), ganas el premio mayor si aciertas las cinco cifras en el orden exacto: hasta 38.000 veces lo jugado. Además, si solo aciertas la última cifra, recuperas tu inversión. En Combinado (5 cifras), el orden no importa: si las cinco cifras aparecen, recibes 100 veces lo jugado. Dos rutas distintas con un mismo objetivo: más opciones reales de ganar.

Por su rapidez para entenderse, facilidad de juego y respaldo legal, la 5ta Balota se ha vuelto una de las favoritas entre los habituales del sorteo. Si buscas un plus de expectativa con premios potencialmente mayores, esta modalidad es para ti.

Cómo verificar si tu número salió premiado en el Chontico Noche

¿Jugaste y quieres confirmar si ganaste? Toma tu tiquete y compáralo con el resultado oficial. Si las cuatro cifras coinciden en el mismo orden, obtienes el premio mayor: 4.500 veces tu apuesta. Y atención: el sistema también paga aciertos parciales (últimas 3, 2 o 1 cifra), así que revisa con detalle los dígitos finales antes de descartar tu jugada.

Para tener certeza total, consulta siempre por canales oficiales: sitio web del Chontico, redes sociales verificadas o puntos de venta autorizados. No olvides revisar plazos y requisitos para el cobro; dejar pasar la fecha puede hacerte perder el derecho al premio. Con su esquema de pagos escalonado, cada jugada tiene valor: incluso un acierto pequeño puede darte una grata sorpresa.