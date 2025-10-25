El viernes 24 de octubre trae una nueva edición del sorteo de la Lotería Chontico Noche, una de las tradiciones más queridas por los jugadores de chance en Colombia. Cada jornada nocturna se convierte en un momento de expectativa, emoción y esperanza para miles de personas que confían en sus números favoritos o en la magia del azar. Hoy, como cada noche, el país se detiene por unos segundos para descubrir cuál será el número ganador que podría cambiar la historia de más de un jugador.

En este espacio podrás consultar el resultado confirmado del Chontico Noche del viernes 24 de octubre, con la información oficial y verificada del sorteo. Aquí encontrarás los números ganadores para revisar tu jugada con total confianza y comprobar si la suerte estuvo de tu lado. El Chontico Noche mantiene su compromiso con la transparencia y la emoción, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para celebrar.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 24 de Octubre 2025

Con su sistema de premios escalonados y su alcance nacional, la Lotería Chontico Noche sigue siendo una de las opciones más populares entre los colombianos. Su facilidad para jugar, la posibilidad de ganar incluso con coincidencias parciales y la transmisión en vivo del sorteo la convierten en una experiencia completa. Hoy, viernes 24 de octubre, la ilusión vuelve a encenderse en todo el país, con este resultado confirmado.

Número ganador: 9847

Y la 5ta Balota: 4.

Qué son las coincidencias parciales en el sorteo del Chontico Noche

Una de las razones por las que el Chontico Noche se ha ganado la preferencia de miles de jugadores en Colombia es por su sistema de premios con coincidencias parciales, que amplía las posibilidades de ganar. No es necesario acertar las cuatro cifras exactas para recibir una recompensa: también hay premios por acertar las tres, dos o una cifra final del número ganador. Esta estructura mantiene viva la emoción hasta el último segundo, permitiendo celebrar incluso cuando no se logra el acierto total.

Cada nivel de coincidencia tiene su propio valor de pago, determinado por la cantidad de cifras acertadas y por el monto jugado. Por ejemplo, acertar tres cifras consecutivas paga más que acertar una sola, y el valor del premio aumenta proporcionalmente según la inversión realizada. Además, el juego ofrece dos modalidades: la directa, que exige que las cifras coincidan en el mismo orden, y la combinada, que permite ganar con los mismos números en cualquier secuencia. Conocer estas opciones es clave para planear tus jugadas con estrategia y claridad.

Horario y pasos para jugar la lotería Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche hace parte de la doble programación diaria del juego, junto con su versión diurna. Su sorteo se realiza de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.. Esta regularidad permite a los jugadores participar todos los días y mantener la ilusión activa sin largos periodos de espera, algo que lo distingue de otras loterías tradicionales.

Participar es muy sencillo: el jugador solo debe elegir una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, definir el monto de su jugada y registrar su jugada en un punto autorizado o plataforma digital oficial. El valor invertido influye directamente en la recompensa que puede recibir, ya sea por coincidencia total o parcial. Gracias a su facilidad, transparencia y frecuencia diaria, el Chontico Noche sigue consolidándose como una de las experiencias de azar más emocionantes y cercanas en Colombia.