Sorteo realizado y listo el resultado oficial del Chontico Noche en Colombia del martes 23 de septiembre. Cada noche, este sorteo se convierte en protagonista de la expectativa y la ilusión de miles de personas que esperan que sus cuatro cifras favoritas se conviertan en una gran noticia.

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más seguidos del país gracias a su frecuencia diaria y a un sistema de premios que reconoce tanto aciertos completos como parciales. Esto significa que no solo los números exactos tienen recompensa, también quienes aciertan las últimas tres, dos o incluso una cifra pueden llevarse un premio, lo que amplía considerablemente las posibilidades de ganar.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 23 de Septiembre 2025

Acá podrás verificar tu número con el resultado oficial del Chontico Noche del martes 23 de septiembre en Colombia, y comprobar de forma sencilla si la suerte estuvo de tu lado. Si participaste en esta jornada, este es el momento de revisar tu jugada y descubrir si eres uno de los afortunados ganadores de la noche.

Número ganador: 9233

Quinta Balota: 3.

Cómo saber si tu número resultó ganador en el sorteo del Chontico Noche

Comprobar si tu jugada fue premiada en el Chontico Noche es muy sencillo. Solo necesitas tu tiquete y contrastarlo con el resultado oficial del sorteo. Si las cuatro cifras coinciden en el mismo orden, accedes al premio mayor, equivalente a 4.500 veces el valor jugado. Sin embargo, lo atractivo de este juego es que no todo depende de la coincidencia total: también existen premios por aciertos parciales.

Estos aciertos parciales son los que amplían las oportunidades. Si tu número coincide únicamente en las últimas tres, dos o incluso una cifra, puedes recibir un premio proporcional al monto jugado. Por eso, nunca basta con mirar solo el número completo: muchas veces la recompensa está en esos últimos dígitos que marcan la diferencia.

Para asegurarte de los resultados, lo mejor es consultarlos únicamente en fuentes oficiales, como la página web del Chontico, sus redes sociales verificadas o los puntos de venta autorizados. De esta manera, tendrás la tranquilidad de validar correctamente tu jugada y conocer con exactitud si eres uno de los ganadores de la jornada.

¿Qué tipos de premios entrega el sorteo del Chontico Noche?

En este sorteo hay más de una forma de ganar. El premio más alto se otorga a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Esa combinación perfecta es la que todo jugador sueña lograr: es la que brinda el mayor beneficio y puede transformar una simple jugada en un gran premio.

Pero el Chontico no se queda ahí. También reparte premios secundarios para quienes se acercan al resultado sin acertar del todo. Así, si logras coincidir solo en las últimas tres, dos o una cifra, aún puedes recibir una compensación. Aunque estos montos son más bajos, representan una oportunidad real de recuperar o aumentar lo jugado.

Lo que distingue a este sistema de premios es su estructura flexible, ya que no hace falta lograr la jugada perfecta para obtener algo a cambio. Gracias a esta dinámica, el Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos favoritos en Colombia: un juego accesible, entretenido y con múltiples posibilidades de ganar cada noche.