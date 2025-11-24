Aquí podrás mirar el resultado oficial de la Lotería Chontico Noche del domingo 23 de noviembre, presentado con información clara, verificada y actualizada, para que revises tu jugada sin complicaciones. Si participaste hoy o sigues el sorteo por costumbre, este espacio te permitirá confirmar de inmediato si este domingo trajo una buena noticia antes de despedir la semana.

Mientras la noche se acerca y el país se prepara para iniciar una nueva semana, la expectativa por conocer el resultado oficial del Chontico Noche se hace más fuerte. Para muchos, este sorteo dominical es parte de un ritual que acompaña la cena familiar, la conversación en casa o incluso el descanso después de un día de actividades. Este domingo 23 de noviembre no es la excepción: todos quieren saber si su número fue el elegido para cerrar el día con una alegría.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 23 de Noviembre 2025

Este domingo 23 de noviembre llega con el ritmo tranquilo propio del fin de semana, un día en el que muchos colombianos aprovechan para descansar, compartir en familia y cerrar la semana con calma. Entre esas costumbres dominicales, también aparece uno de los momentos más esperados por los aficionados al chance: el sorteo de la Lotería Chontico Noche, una tradición que cada día reúne a miles de jugadores atentos al número ganador.

Número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Probabilidades de ganar en el Chontico Noche: datos clave para entender el sorteo

En el Chontico Noche, todas las jugadas participan con las mismas condiciones. Cada combinación de cuatro cifras -desde el 0000 hasta el 9999- tiene exactamente 1 posibilidad entre 10.000 de convertirse en la ganadora, siempre que coincida en el orden exacto. Aunque esta probabilidad pueda parecer baja, es justamente lo que garantiza un sorteo totalmente transparente, donde ningún número tiene ventaja sobre otro.

Lo interesante del juego es que no todo depende de lograr las cuatro cifras perfectas. El sistema de premios contempla aciertos parciales, lo que multiplica las oportunidades de obtener una recompensa. Acertar las tres últimas cifras tiene una probabilidad de 1 en 1.000; las dos últimas, 1 en 100; y la última cifra, 1 en 10, lo que permite recuperar parte de la inversión y mantener la emoción en cada jugada sin necesidad de acertar la combinación completa.

A esto se suma la opción del Combinado, una modalidad en la que el orden de las cifras no influye y basta con que aparezcan las cuatro para ganar un premio menor, pero con una probabilidad más amplia. Esta estructura convierte al Chontico Noche en un sorteo flexible y atractivo para quienes disfrutan del azar con distintas estrategias, manteniendo siempre una experiencia accesible y emocionante.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 17 al sábado 22 de noviembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 17 de noviembre: 8911-4.

8911-4. Martes 18 de noviembre: 4560-5.

4560-5. Miércoles 19 de noviembre: 1928-7.

1928-7. Jueves 20 de noviembre: 9937-9.

9937-9. Viernes 21 de noviembre: 0583-2.

0583-2. Sábado 22 de noviembre: 6151-9.

El lunes 24 de noviembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual: 7:00 p.m.