Día para empezar la semana conociendo el resultado del sorteo Chontico Noche del lunes 22 de septiembre en Colombia. Este evento nocturno se ha convertido en una cita infaltable para quienes disfrutan de la emoción diaria que ofrece una jugada de chance.

El Chontico Noche destaca frente a otras loterías por su frecuencia diaria, lo que permite a los participantes contar con más oportunidades de ganar sin tener que esperar toda una semana. Además, su sistema de premios escalonados brinda recompensas incluso a quienes logran coincidencias parciales, convirtiéndolo en una opción cercana, dinámica y con múltiples posibilidades de éxito.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Lunes 22 de Septiembre 2025

Acá podrás verificar el resultado oficial del sorteo Chontico Noche en Colombia del lunes 22 de septiembre y comprobar si tu número fue el elegido en esta jornada. Si participaste en esta edición, este es el momento de revisar tu jugada y celebrar la emoción que trae cada sorteo con el respaldo de un juego tradicional y confiable en el país.

Número Ganador: 4722

Y la 5ta Balota: 5.

Cómo saber si ganaste en el sorteo Chontico Noche

Comprobar si tu número fue premiado en el Chontico Noche es un proceso sencillo. Solo necesitas contrastar tu jugada con el resultado oficial del sorteo. Si las cuatro cifras coinciden en el mismo orden, te llevas el premio mayor, equivalente a 4.500 veces el valor invertido. Además, el sistema no se limita al acierto total: también entrega recompensas por coincidencias parciales, lo que incrementa tus oportunidades de éxito en cada jugada.

Las últimas cifras son clave al momento de revisar. Si lograste acertar las tres, dos o incluso solo la última, también puedes reclamar un premio definido según la tabla de pagos. Esto convierte al Chontico en una alternativa flexible, con mayores probabilidades de recompensa en comparación con otros juegos más rígidos.

Para confirmar tu resultado, lo recomendable es hacerlo siempre a través de canales oficiales. Puedes consultar en la página web del sorteo, en sus redes sociales verificadas o directamente en puntos de venta autorizados. De esta forma tendrás la certeza de que tu número fue validado correctamente y de cuánto podrías cobrar en caso de haber sido ganador.

Recordemos el resultado del Chontico Noche 13 de Septiembre

El resultado del sorteo Chontico Noche del sábado 13 de septiembre en Colombia dejó como Número Ganador el 5434, una combinación que generó expectativa y celebraciones entre los participantes. Este resultado se suma a la tradición diaria del juego, que ofrece múltiples posibilidades de premio gracias a su sistema escalonado de recompensas por coincidencias totales o parciales.

Además, en esta jornada también se sorteó la 5ta Balota, que correspondió al número 6, una jugada adicional que amplía las oportunidades de ganar para quienes deciden participar en ella. Con esta opción, muchos jugadores tuvieron una posibilidad más de llevarse un premio, reforzando la emoción característica del Chontico Noche y su lugar como uno de los sorteos más seguidos del país.