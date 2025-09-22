Cierre de semana y ya conocemos el número ganador del Chontico Noche en Colombia del domingo 21 de septiembre. Como cada jornada, este sorteo nocturno genera gran expectativa, convirtiéndose en parte de la rutina de quienes confían en sus números favoritos para transformar una simple jugada en un motivo de celebración.

El sorteo Chontico Noche del 21 de septiembre se destaca por su transparencia y por ofrecer un sistema de premios escalonados que reconoce tanto aciertos completos como parciales. Esta estructura lo ha convertido en uno de los juegos de azar más seguidos del país, porque cada participante tiene múltiples formas de ganar. Este domingo no fue la excepción: la emoción estuvo presente en cada cifra revelada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 21 de Septiembre 2025

En este artículo encontrarás de forma clara y confiable el resultado oficial del número ganador del Chontico Noche en Colombia, junto con la información necesaria para verificar tu jugada. Si participaste en la edición de este domingo 21 de septiembre, este es el momento de revisar tu número y descubrir si eres uno de los afortunados ganadores de la jornada.

Número Ganador: 0743

Y la 5ta Balota: 5.

Lo que hace del Chontico Noche un sorteo más ágil y atractivo en Colombia

El Chontico Noche se diferencia de otras loterías tradicionales por su frecuencia diaria, lo que le da un ritmo mucho más dinámico. Mientras sorteos como la Lotería de Bogotá, Medellín o Meta solo se realizan una vez a la semana, el Chontico ofrece resultados todas las noches, manteniendo la expectativa constante y permitiendo que los jugadores participen sin tener que esperar tantos días.

Su mecánica es simple y cercana: basta con elegir una combinación de cuatro cifras para estar dentro del juego. Lo mejor es que no solo se premia el acierto exacto, también hay recompensas por coincidencias parciales como las tres, dos o incluso la última cifra. Esto amplía las oportunidades de ganar y hace que cada jugada tenga un valor real, a diferencia de otros sorteos más complejos.

En comparación con opciones como el Baloto, que exige acertar muchas más cifras y tiene probabilidades muy bajas de éxito, el Chontico Noche brinda una experiencia más accesible, rápida y emocionante. Además, ofrece la posibilidad de complementar la jugada con alternativas como la 5ta Balota, pensada para quienes quieren sumar aún más emoción y aspirar a premios mayores.

Resumen de la semana en la lotería Chontico Noche: resultados del lunes 15 al sábado 20 de septiembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 15 de septiembre: 0900-8.

Martes 16 de septiembre: 4671-3.

Miércoles 17 de septiembre: 0838-6.

Jueves 18 de septiembre: 7891-2.

Viernes 19 de septiembre: 0795-3.

Sábado 20 de septiembre: 8702-9.

El lunes 15 de septiembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual: 7:00 p.m.