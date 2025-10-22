El martes 21 de octubre trae una nueva edición del sorteo Chontico Noche, una de las tradiciones más queridas por los jugadores de chance en Colombia. Cada jornada nocturna despierta la ilusión de miles de personas que esperan con expectativa el número ganador, manteniendo viva una costumbre que combina emoción, esperanza y la posibilidad de convertir un pequeño número en una gran alegría.

En este artículo podrás consultar el resultado oficial y el número ganador del Chontico Noche de hoy, martes 21 de octubre, con información verificada directamente desde los canales oficiales. Aquí encontrarás los datos actualizados para revisar tu jugada y confirmar si la suerte te acompañó esta noche. Solo necesitas tener tu número de cuatro cifras a la mano para descubrir si formas parte de los afortunados del día.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 21 de Octubre 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares del país gracias a su transparencia, su frecuencia diaria y su sistema de premios flexibles. A diferencia de otras loterías semanales, este juego ofrece oportunidades todas las noches, convirtiéndose en parte de la rutina de miles de colombianos. Más que un sorteo, es una tradición que une generaciones en torno a la ilusión de acertar las cifras y celebrar un nuevo comienzo.

Número ganador: 9065

Y la 5ta Balota: 4.

¿Puedo jugar varios números en el mismo sorteo del Chontico Noche?

Sí, en el Chontico Noche cada jugador tiene la libertad de participar con tantas combinaciones como desee dentro del mismo sorteo. No existe un límite de jugadas por persona, y cada número de cuatro cifras se considera una jugada independiente, con su propio valor y su respectiva posibilidad de ganar. Puedes escoger tus cifras manualmente -ya sea por fechas especiales, números con significado personal o simples corazonadas- o dejar que el sistema genere una combinación aleatoria por ti en los puntos de venta o plataformas digitales autorizadas.

Cada jugada tiene un costo individual, y el monto del premio dependerá directamente del valor invertido. Si decides participar con varias combinaciones, tus probabilidades de obtener un acierto aumentan, pero siempre es recomendable hacerlo de manera responsable y dentro de un presupuesto definido. Recuerda que las jugadas deben registrarse antes del cierre oficial, que ocurre minutos antes de las 7:00 p.m., hora en la que se realiza el sorteo.

Frecuencia del sorteo Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se juega todos los días, incluidos domingos y festivos, lo que lo convierte en uno de los sorteos más constantes y esperados del país. Su frecuencia diaria permite a los jugadores participar con regularidad y mantener viva la ilusión de acertar las cifras ganadoras noche tras noche.

La transmisión oficial se realiza a las 7:00 p.m. a través del canal Telepacífico, y los resultados se publican minutos después en las plataformas digitales oficiales, redes sociales y medios aliados. Además, su versión complementaria, el Chontico Día, se lleva a cabo a la 1:00 p.m., brindando dos oportunidades distintas de jugar en una misma jornada. Esta doble programación es una de las características que hacen del Chontico una tradición única dentro del mundo de los juegos de azar en Colombia.