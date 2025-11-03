El resultado oficial del sorteo Chontico Noche del domingo 2 de noviembre en Colombia ya fue revelado, cerrando el primer fin de semana del mes con emoción, expectativa y nuevas historias de suerte. En una noche cargada de ilusión, miles de jugadores siguieron la transmisión para conocer si sus números fueron los ganadores. Como cada jornada, el sorteo se realizó con total transparencia y bajo supervisión de las autoridades competentes, reafirmando la confianza que el Chontico Noche ha construido durante años entre los colombianos.

El Chontico Noche se ha convertido en una tradición nacional gracias a su sistema de premios escalonado, que ofrece múltiples oportunidades de ganar. No solo se celebra por su premio mayor —que multiplica hasta 4.500 veces lo invertido—, sino también por sus modalidades combinadas y parciales que permiten obtener recompensas aun sin acertar las cuatro cifras exactas. Por eso, cada noche, desde el Valle del Cauca hasta las principales ciudades del país, miles de jugadores viven la emoción de este sorteo con la esperanza de que su número cambie su suerte.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 2 de Noviembre 2025

Con este resultado del Chontico Noche del 2 de noviembre, comienza una nueva semana llena de oportunidades para quienes siguen confiando en su intuición. Muchos aprovechan el inicio del mes para renovar sus combinaciones, probar nuevas estrategias o mantener las cifras que les han traído fortuna. Porque en el mundo del Chontico Noche, cada número es más que una jugada: es un símbolo de esperanza, tradición y la posibilidad de empezar noviembre celebrando.

Número Ganador: 7952

Y la 5ta Balota: 0.

Chontico Noche: una tradición colombiana que sigue creciendo con la modernidad

El Chontico Noche forma parte del día a día de miles de colombianos, especialmente en el suroccidente del país, donde se ha convertido en sinónimo de emoción y esperanza. Su popularidad se debe a su mecánica sencilla y accesible: elegir una combinación de cuatro cifras y esperar el resultado oficial. Esa simplicidad, junto con su sistema de premios escalonado, lo ha posicionado como uno de los juegos de chance más apreciados en Colombia.

A lo largo de los años, el Chontico Noche ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Hoy puede seguirse en vivo por Telepacífico, consultarse en línea o jugarse tanto en puntos de venta físicos como en plataformas digitales. Esta adaptación a los nuevos tiempos ha permitido que más personas participen desde cualquier parte del país, manteniendo viva la tradición y acercando el juego a nuevas generaciones.

Pero el valor del Chontico Noche va más allá del entretenimiento. Parte de los recursos que genera el sorteo se destinan a programas de salud y proyectos sociales, fortaleciendo su compromiso con las comunidades del Valle del Cauca y otras regiones. Así, cada jugada no solo representa la posibilidad de ganar, sino también de aportar al bienestar colectivo. Una tradición colombiana que combina suerte, tecnología y responsabilidad social.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 27 de octubre al sábado 1 de noviembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 27 de octubre: 4012-9.

4012-9. Martes 28 de octubre: 7079-7.

7079-7. Miércoles 29 de octubre: 5131-3.

5131-3. Jueves 30 de octubre: 2869-6.

2869-6. Viernes 31 de octubre: 5983-3.

5983-3. Sábado 1 de noviembre: 4022-3.

El lunes 3 de noviembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual de lunes festivo: 8:00 p.m.