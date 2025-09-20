El resultado oficial de la Lotería Chontico Noche en Colombia del viernes 19 de septiembre ya está disponible y miles de jugadores revisan sus números con la ilusión de haber acertado. Cada noche, este sorteo se convierte en parte de la rutina de quienes confían en sus cifras favoritas y esperan que la fortuna los sorprenda con una gran noticia.

El sorteo de la Lotería Chontico Noche del 19 de septiembre destaca por su transparencia, su transmisión en vivo y su sistema de premios que no solo recompensa a quienes logran el acierto total, sino también a quienes consiguen coincidencias parciales. Este viernes, una nueva combinación de cifras fue la protagonista de la jornada, sumando emoción en los hogares colombianos.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 19 de Septiembre 2025

Te presentamos de manera clara y confiable el resultado oficial del Chontico Noche en Colombia, junto con la información necesaria para verificar tu jugada. Si participaste en el sorteo del viernes 19 de septiembre, este es el momento de comprobar tu número y descubrir si la suerte estuvo de tu lado en esta edición nocturna.

Número ganador: 0795

Y la 5ta Balota: 3.

La 5ta Balota del Chontico Noche: una jugada extra para multiplicar la emoción

Dentro de las alternativas que ofrece el Chontico Noche, la 5ta Balota se ha convertido en una de las favoritas de los jugadores. Con una inversión mínima de $500 pesos, esta modalidad complementaria te permite sumar más oportunidades a tu jugada habitual y acceder a premios mucho más altos, sin modificar la esencia del juego tradicional.

Cómo participar en la 5ta Balota y qué premios otorga

La dinámica es sencilla y ofrece dos formas de jugar. En la modalidad Directo, debes acertar las cinco cifras en el orden exacto para obtener el premio mayor, que puede llegar a ser hasta 38.000 veces tu inversión. Además, si solo aciertas la última cifra, recuperas lo invertido. Por otro lado, en la opción Combinado, el orden no importa: si logras acertar las cinco cifras, el pago equivale a 100 veces lo jugado.

Una modalidad práctica, confiable y con más opciones de ganar en la lotería Chontico Noche

La 5ta Balota se integra sin complicaciones al sorteo habitual del Chontico Noche, permitiéndote añadir más expectativa a tu jugada de cada noche. Al estar respaldada por los operadores oficiales, garantiza seguridad y transparencia. Es una alternativa ideal para quienes ya disfrutan del sorteo y quieren aumentar sus probabilidades de ganar con una jugada sencilla, legal y emocionante.