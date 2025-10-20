La noche del domingo 19 de octubre llega con una nueva edición del Chontico Noche, uno de los sorteos más esperados del sistema de chance en Colombia. Miles de jugadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país viven la emoción de este tradicional juego que combina azar, esperanza y una fuerte conexión con la cultura popular. Cada jornada nocturna representa una nueva oportunidad para soñar en grande y disfrutar de la emoción que solo el Chontico puede ofrecer.

Si estás aquí, es porque quieres revisar el resultado confirmado del sorteo Chontico Noche de hoy, domingo 19 de octubre. En esta publicación encontrarás los números ganadores oficiales y toda la información actualizada para verificar tu jugada de manera rápida y confiable. Solo necesitas tener tu número a la mano para descubrir si esta noche la suerte te acompañó y tu combinación resultó ganadora.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 19 de Octubre 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares del país gracias a su transparencia, su frecuencia diaria y su sistema de premios flexibles, que premian tanto los aciertos totales como las coincidencias parciales. Esta mezcla de emoción, accesibilidad y confianza lo ha convertido en una tradición para miles de colombianos. Cada noche, el sorteo une a las familias frente a la ilusión de que las cifras elegidas se transformen en motivo de celebración.

Número Ganador: 3903

Y la 5ta Balota: 0.

Participar en el Chontico Noche desde cualquier ciudad de Colombia

Aunque el Chontico Noche tiene sus raíces en el Valle del Cauca, hoy su presencia se extiende a todo el país. Gracias a la red nacional de distribución y a la modernización de sus canales digitales, cualquier persona mayor de 18 años puede jugar sin importar en qué ciudad se encuentre. Esta expansión ha permitido que el sorteo conserve su esencia regional mientras se convierte en una tradición accesible para los colombianos de todas las regiones.

Las plataformas digitales y aplicaciones móviles oficiales facilitan la participación desde cualquier dispositivo, ofreciendo una experiencia rápida, segura y transparente. Al jugar en línea, el sistema emite un comprobante electrónico que certifica la jugada y asegura que quede registrada para el sorteo de esa misma noche. Esta modalidad no solo brinda comodidad, sino también confianza, ya que toda la información se maneja bajo estándares de seguridad avalados por las autoridades competentes.

Por otro lado, los puntos de venta físicos autorizados continúan siendo una opción para quienes prefieren el método tradicional. Están disponibles en múltiples regiones del país, manteniendo la cercanía que caracteriza al juego. Lo más importante es apostar siempre a través de canales verificados, lo que garantiza la validez del tiquete y el derecho al cobro en caso de ganar. Así, el Chontico Noche sigue uniendo al país entero bajo la emoción del sorteo nocturno.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: resumen del lunes 13 al sábado 18 de octubre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 13 de octubre: 5115-2.

5115-2. Martes 14 de octubre: 0199-5.

0199-5. Miércoles 15 de octubre: 6898-2.

6898-2. Jueves 16 de octubre: 6109-7.

6109-7. Viernes 17 de octubre: 0502-7.

0502-7. Sábado 18 de octubre: 4625-1.

El lunes 20 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual: 7:00 p.m.