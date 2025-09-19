El resultado del Chontico Noche en Colombia del jueves 18 de septiembre ya está disponible y miles de jugadores revisan con expectativa si su número fue el elegido. Cada noche, este sorteo se convierte en una cita fija para quienes confían en la suerte y buscan transformar una jugada sencilla en una noticia para celebrar. Hoy podrás verificar tu número con el resultado oficial del Chontico Noche y comprobar si eres uno de los afortunados ganadores.

El sorteo del Chontico Noche del 18 de septiembre hace parte de una tradición que combina emoción, premios atractivos y la posibilidad de participar todos los días. Su sistema de recompensas, que incluye aciertos completos y parciales, ha convertido a este juego de azar en uno de los más populares del país. Este jueves, la expectativa volvió a estar presente en los hogares colombianos a la espera de conocer la combinación ganadora.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Jueves 18 de Septiembre 2025

En esta publicación encontrarás la información precisa y actualizada para verificar el resultado oficial del Chontico Noche en Colombia. Si participaste en la edición de este jueves 18 de septiembre, es momento de revisar tu número y descubrir si la fortuna estuvo de tu lado en una nueva jornada del sorteo nocturno.

Número ganador: 7891

Quinta Balota: 2.

La 5ta Balota de la lotería Chontico Noche: una jugada extra con más premios

Para quienes disfrutan del Chontico Noche y desean darle un plus a su experiencia, la 5ta Balota es la alternativa perfecta. Esta modalidad adicional permite aumentar las posibilidades de ganar sin complicar la mecánica del juego. Con una inversión mínima de $500 pesos, el jugador puede acceder a recompensas que multiplican lo jugado hasta por 38.000 veces, según la modalidad que elija.

El sistema es simple y flexible. En la opción Directo, se debe acertar la combinación de cinco cifras en el orden exacto para alcanzar el premio mayor; si únicamente coincide la última cifra, el valor jugado se devuelve. En la modalidad Combinado, el orden deja de ser importante: si las cinco cifras aparecen, el pago equivale a 100 veces la inversión. Dos formas diferentes de jugar, que se adaptan tanto a quienes buscan un premio grande como a quienes prefieren más margen de acierto.

Con estas características, la 5ta Balota del Chontico Noche se ha consolidado como la preferida de muchos jugadores. Es sencilla, confiable y está respaldada por la transparencia del sorteo principal. Una jugada legal que añade más emoción y abre nuevas oportunidades de celebrar cada noche.

Horarios del sorteo Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se juega todos los días, con horarios diseñados para que los participantes puedan seguirlo sin dificultad. De lunes a viernes, el sorteo en vivo se realiza a las 7:00 p.m.; los sábados a las 10:00 p.m.; y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.. Siempre transmitido por el canal Telepacífico, el sorteo garantiza transparencia y emoción en cada jornada.

Esta frecuencia diaria permite que los jugadores puedan organizar su rutina y seguir de cerca los resultados. Además, quienes no alcanzan a ver la transmisión en directo tienen la opción de consultar el número ganador en la página oficial y en las redes sociales del sorteo.

Junto con el Chontico Día, que se realiza a la 1:00 p.m., el Chontico Noche ofrece a los colombianos la posibilidad de vivir la emoción dos veces al día. Una dupla que multiplica las oportunidades y mantiene viva la ilusión de ganar en cada sorteo.