La noche del sábado 18 de octubre llega con la definición del sorteo en el chance Chontico Noche. Cada jornada, miles de jugadores en el Valle del Cauca y en distintas regiones del país viven la expectativa de conocer las cuatro cifras ganadoras que podrían cambiar su día. Más que un simple sorteo, el Chontico se ha convertido en una costumbre que mezcla esperanza, suerte y la emoción de seguir una tradición que acompaña las noches colombianas.

Si estás aquí, es porque quieres corroborar el resultado confirmado del sorteo Chontico Noche de hoy, sábado 18 de octubre. En esta publicación encontrarás los números ganadores oficiales y toda la información necesaria para verificar tu jugada de forma rápida, segura y confiable. Solo necesitas tener tu número a la mano para descubrir si la fortuna te sonrió en esta jornada que reúne a miles de participantes en torno a la ilusión del azar.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 18 de Octubre 2025

El Chontico Noche se distingue por su transparencia, su frecuencia diaria y su sistema de premios escalonado, que brinda múltiples oportunidades de ganar. Gracias a su accesibilidad y a la confianza que genera, este sorteo se ha consolidado como uno de los favoritos del público colombiano. Cada noche, el país comparte la misma emoción: la posibilidad de ver sus cifras entre las ganadoras y celebrar una nueva historia de suerte.

El Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Costo para jugar al sorteo Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más accesibles del país, gracias a su precio claro y su sistema sin costos ocultos. Con una inversión mínima de $600 pesos, cualquier persona mayor de 18 años puede participar y vivir la emoción del chance sin complicaciones. Cada jugador decide el valor de su jugada según su presupuesto, y lo mejor es que no existen recargos adicionales por impresión, validación o trámite: lo que pagas es exactamente lo que juegas.

Su funcionamiento es sencillo y transparente. Solo debes comprar tu número en un punto de venta autorizado o plataforma oficial, conservar el tiquete y esperar el resultado de la noche. No hay pasos confusos ni condiciones ocultas: la claridad en las reglas ha sido una de las razones por las que el Chontico Noche se ha ganado la confianza de los jugadores en todo el país.

Para mantener la seguridad y la validez de la jugada, es fundamental participar únicamente a través de canales oficiales. Esto garantiza que tu tiquete sea reconocido en caso de ganar y previene posibles fraudes. Con información clara, puntos verificados y un precio justo, el Chontico Noche ofrece una experiencia de juego responsable, transparente y al alcance de todos.

Lotería Chontico Noche: tradición, cercanía y aporte al país

Más que un simple sorteo, el Chontico Noche forma parte de la vida cotidiana de miles de familias en el suroccidente colombiano. En ciudades como Cali, Palmira y Buenaventura, revisar el resultado cada noche se ha convertido en un ritual compartido, lleno de esperanza y tradición. Es un momento que une generaciones y mantiene viva la emoción de acertar las cuatro cifras ganadoras.

Con el paso del tiempo, el sorteo ha evolucionado y hoy sus resultados pueden consultarse fácilmente en línea, a través de plataformas digitales, redes sociales oficiales y medios aliados. Además, con las dos ediciones diarias –Chontico Día y Chontico Noche-, las oportunidades de participar se duplican, ofreciendo más posibilidades de ganar y mantener la emoción viva todos los días.

El Chontico también representa un aporte social importante para Colombia. Parte de los recursos recaudados se destinan a programas de salud y bienestar comunitario, contribuyendo al desarrollo regional. Así, cada jugada no solo brinda diversión y esperanza, sino que también apoya causas que benefician a miles de personas. Participar en el Chontico Noche es, al mismo tiempo, una experiencia de entretenimiento y un gesto de solidaridad.