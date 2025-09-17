El número ganador del sorteo Chontico Noche en Colombia del martes 16 de septiembre ya fue revelado y miles de jugadores están atentos para comprobar si su jugada resultó premiada. Como cada jornada, este sorteo nocturno despierta ilusión y expectativa en todo el país, convirtiéndose en parte de la rutina de quienes confían en sus números favoritos.

El sorteo del Chontico Noche del 16 de septiembre es uno de los más esperados por su transparencia, sus atractivos premios y la emoción que genera conocer el resultado en tiempo real. Cada noche, la expectativa crece alrededor de la combinación de cifras que puede transformar una simple jugada en una gran noticia. Este martes no fue la excepción y ya se conoce cuál fue el número afortunado.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 16 de Septiembre 2025

En este artículo encontrarás de manera clara y confiable el resultado oficial del Chontico Noche en Colombia, con la información necesaria para verificar tu jugada. Si participaste en el sorteo de este martes 16 de septiembre, este es el momento de revisar tu número y descubrir si la suerte te acompañó en esta noche especial.

Número ganador: 4671

Y la 5ta Balota: 3.

La 5ta Balota: el complemento que multiplica la emoción en el Chontico Noche

El Chontico Noche no deja de innovar dentro del mundo del chance en Colombia, y una de sus opciones más atractivas es la 5ta Balota. Se trata de una jugada adicional que corre paralela al sorteo principal y que, con una inversión mínima de $500 pesos, abre la puerta a premios de gran valor. No cambia la esencia del juego, pero sí lo enriquece con un nivel extra de expectativa.

El mecanismo es muy sencillo: eliges cinco cifras y defines cómo quieres participar. En la modalidad Directo, el premio máximo se alcanza si logras acertar los cinco números en el mismo orden, con una recompensa de hasta 38.000 veces lo jugado. Además, si solo coincides en la última cifra, recuperas lo jugado. En la modalidad Combinado, el orden deja de ser relevante: si tus cinco cifras aparecen, ganas 100 veces tu inversión.

Por su transparencia y potencial de ganancia, la 5ta Balota del Chontico Noche se ha convertido en la favorita de muchos jugadores. Es una alternativa oficial y confiable que amplía las posibilidades de celebrar un premio, perfecta para quienes ya disfrutan del sorteo nocturno y quieren sumar más emoción a su jugada.

Cómo participar en el sorteo del Chontico Noche

Entrar al Chontico Noche es tan simple como seleccionar tu número de cuatro cifras. Puedes elegirlo tú mismo o dejar que el sistema genere una combinación automática. Una vez hecha la jugada, quedas listo para participar en el sorteo de esa noche, donde se extraen las cifras ganadoras en el orden que determina el resultado.

El premio mayor se consigue cuando tu número coincide de manera exacta con el resultado oficial. Sin embargo, el atractivo está también en los premios intermedios: se paga por coincidencias parciales de tres, dos o incluso una cifra final, lo que aumenta considerablemente las oportunidades de ganar.

Gracias a su dinámica clara y flexible, el Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos preferidos en Colombia. La posibilidad de ajustar el valor de la jugada, añadir modalidades como la 5ta Balota y seguir el sorteo en vivo lo convierten en una experiencia cercana, sencilla y cargada de emoción cada noche.