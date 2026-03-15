Este sábado 14 de marzo compartimos el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los sorteos de chance más seguidos en Colombia. Como ocurre cada noche, miles de personas están pendientes de las cuatro cifras que definirán al ganador y que pueden convertir una jugada sencilla en una sorpresa para cerrar el día.

El Chontico Noche se ha ganado un lugar especial entre los sorteos diarios gracias a su dinámica rápida y fácil de entender. Con solo elegir una combinación de cuatro números, los participantes entran en la expectativa por conocer el número ganador, un dato que muchos revisan apenas se confirma el resultado del sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 14 de Marzo 2026

Una forma rápida de confirmar tu jugada y saber cómo terminó esta nueva edición del popular chance nocturno en Colombia la tenemos acá. Podrás consultar el resultado del Chontico Noche del sábado 14 de marzo.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Cuánto vale jugar el Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más accesibles en Colombia. La jugada mínima cuesta $600 pesos, lo que permite participar sin necesidad de jugar grandes cantidades. Cada jugador decide cuánto invertir y ese será el único valor a pagar, ya que el juego se caracteriza por tener tarifas claras, sin cargos adicionales ni costos ocultos.

El proceso para participar también es muy simple. Solo necesitas comprar tu número en puntos de venta autorizados o en plataformas digitales oficiales y conservar el comprobante de la jugada. Esta facilidad para jugar y la transparencia en los valores han ayudado a que el sorteo Chontico Noche siga siendo una de las opciones más populares dentro del chance en el país.

Es importante realizar siempre la jugada a través de canales oficiales, ya que eso garantiza que el número quede registrado correctamente y que cualquier premio pueda reclamarse sin inconvenientes. Con reglas claras y un costo accesible, el Chontico Noche ofrece una experiencia de juego sencilla y confiable.

Chontico Noche: un sorteo que ya es parte de la rutina en muchas ciudades

En varias zonas del suroccidente colombiano, el Chontico Noche ya es parte del día a día. En ciudades como Cali, Palmira o Buenaventura, muchas personas revisan cada noche el resultado del sorteo, convirtiendo este momento en una pequeña tradición que comparte la ilusión de acertar las cuatro cifras ganadoras.

Con el crecimiento de los canales digitales, el resultado del Chontico Noche ahora puede consultarse en minutos desde el celular o cualquier dispositivo. Esto ha permitido que jugadores de diferentes regiones del país sigan el sorteo fácilmente, manteniendo viva la expectativa que genera cada jornada.

Además de la emoción del juego, el Chontico también genera un impacto positivo en la región. Parte de los recursos recaudados se destinan a programas de salud y bienestar, apoyando iniciativas sociales en el Valle del Cauca y otras zonas. Así, cada jugada no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una contribución al desarrollo colectivo.