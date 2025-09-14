El resultado del Chontico Noche del sábado 13 de septiembre en Colombia ya está disponible y acá podrás conocerlo. Como cada jornada, este sorteo nocturno trae expectativa, emoción y la posibilidad de transformar una simple jugada en una gran celebración. Hoy podrás verificar tu número con el resultado oficial del Chontico Noche y confirmar si eres uno de los ganadores.

El sorteo del Chontico Noche de este 13 de septiembre forma parte de la rutina diaria de quienes confían en sus cifras favoritas. La transparencia del proceso y los atractivos premios han consolidado este chance como uno de los más seguidos en todo el país. Este sábado, la atención volvió a centrarse en el número ganador, un detalle clave para quienes juegan con fe y entusiasmo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Sábado 13 de Septiembre 2025

Acá encontrarás la información precisa y actualizada del resultado oficial del Chontico Noche en Colombia, con los datos necesarios para comprobar tu jugada. Si participaste en la edición de este sábado, es el momento de verificar tu número y descubrir si la suerte estuvo de tu lado en esta noche de septiembre.

El número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

La 5ta Balota en el sorteo del Chontico Noche: una jugada extra con más emoción

El Chontico Noche cuenta con una modalidad adicional que lo hace aún más atractivo: la 5ta Balota. Se trata de una jugada paralela que no altera el sorteo principal, pero que ofrece más oportunidades de ganar con una inversión mínima de $500 pesos. Con reglas simples y premios llamativos, se ha convertido en una opción ideal para quienes buscan sumar emoción sin complicaciones.

El funcionamiento es sencillo. El jugador elige cinco cifras y decide si jugar en la modalidad Directo, donde se requiere acertar los números en el orden exacto para llevarse el premio mayor (con la devolución del dinero si solo se acierta la última cifra), o en la modalidad Combinado, que paga 100 veces la inversión cuando las cinco cifras coinciden en cualquier orden. De esta forma, la 5ta Balota ofrece flexibilidad y múltiples caminos para celebrar un acierto.

Pensada como un complemento, la 5ta Balota del Chontico Noche está diseñada para quienes ya disfrutan de este sorteo y quieren añadir un nuevo nivel de expectativa. Es una opción oficial, segura y respaldada, que convierte una noche cualquiera en la posibilidad de ganar un premio adicional con tan solo una jugada extra.

Lotería Chontico Noche: tradición en Colombia que se adapta a los nuevos tiempos

El Chontico Noche hace parte de la vida diaria de miles de jugadores en Colombia, especialmente en el suroccidente del país. Su éxito radica en la sencillez de su mecánica: elegir una combinación de cuatro cifras y esperar el resultado oficial. Esa fórmula, junto con un sistema de premios variado, lo ha consolidado como uno de los juegos de chance más queridos.

Con el tiempo, el sorteo también ha evolucionado. Hoy en día es posible seguir el Chontico Noche en vivo por Telepacífico, consultar los resultados de manera online o participar en puntos de venta físicos y plataformas digitales. Esa modernización lo ha acercado a más personas sin perder su esencia ni la conexión con sus jugadores tradicionales.

Además de su carácter de entretenimiento, el Chontico Noche tiene un impacto social importante: parte de sus recursos se destinan a apoyar programas comunitarios y de salud. Así, jugar no solo significa jugar por la suerte, sino también contribuir a causas que benefician a la sociedad. Una costumbre colombiana que combina emoción, cercanía y responsabilidad social.