La jornada avanza y miles de jugadores en el país ya están atentos al resultado confirmado del Chontico Noche en Colombia, correspondiente a este martes 13 de enero. Como es tradición, el sorteo nocturno vuelve a concentrar la expectativa de quienes eligieron sus cuatro cifras con la ilusión de cerrar el día con una buena noticia. La revelación del número ganador marca uno de los momentos más seguidos del chance diario en el país.

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados gracias a su frecuencia diaria, su mecánica sencilla y la posibilidad de ganar tanto por acierto total como por coincidencias parciales. Cada noche, jugadores de distintas regiones revisan el resultado oficial para comprobar si su combinación coincide con el número ganador y si la suerte decidió sonreírles en esta edición del martes 13 de enero.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 13 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar de forma clara y actualizada el resultado oficial del Chontico Noche, además de verificar la 5ta Balota, una modalidad adicional que sigue ganando protagonismo entre los participantes. Todo con información confiable y verificada, para que revises tu jugada con tranquilidad y conozcas si este sorteo nocturno dejó ganadores en Colombia.

Número ganador: 1355

Y la 5ta Balota: 9

El Chontico Noche: un ritual nocturno que forma parte de la vida en Colombia

Con el paso del tiempo, el Chontico Noche se ha convertido en una presencia habitual para miles de personas en todo el país. Su mayor fortaleza está en la constancia: hay sorteo cada noche, sin largas esperas, lo que lo diferencia de muchas loterías semanales. Esa regularidad ha hecho que, especialmente en el Valle del Cauca, revisar el resultado sea parte natural del cierre del día, un momento que se comparte en casa, entre conversaciones y expectativas.

Esa cercanía cotidiana ha permitido que el sorteo trascienda lo meramente recreativo. El Chontico Noche se vive como una tradición que se hereda, una costumbre que pasa de padres a hijos y que conserva un fuerte arraigo regional. Cada noche trae consigo una nueva ilusión y mantiene viva una práctica que ya hace parte del tejido cultural del suroccidente colombiano.

Cómo se juega y qué hace atractivo al Chontico Noche

Una de las principales diferencias del Chontico Noche frente a otras loterías es la libertad para elegir. Aquí no hay números predeterminados: cada jugador define su propia combinación de cuatro cifras, muchas veces inspirada en fechas especiales, recuerdos personales o simples corazonadas. Esa elección personal crea un vínculo especial con cada jugada y hace que el juego se sienta más cercano.

Además, el sistema de premios no se limita al acierto total. El Chontico Noche también reconoce las coincidencias parciales, lo que permite obtener recompensas incluso si no se logra la combinación completa. Esta estructura amplía las posibilidades de ganar y mantiene el interés noche tras noche, explicando por qué el sorteo sigue siendo tan popular y por qué tantos jugadores lo esperan como parte de su rutina diaria.