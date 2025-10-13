La noche del domingo 12 de octubre llega con toda la emoción de un nuevo sorteo del Chontico Noche, una tradición que ilumina los fines de semana en el Valle del Cauca y en muchas regiones de Colombia. Cada jornada, miles de jugadores viven este momento con ilusión, esperando ver sus cuatro cifras convertidas en premio. Más que un simple juego, el Chontico se ha transformado en una costumbre que combina suerte, esperanza y la alegría de compartir un ritual que ya hace parte de la cultura popular.

Si estás aquí, es porque quieres consultar el resultado oficial del sorteo Chontico Noche de hoy, domingo 12 de octubre. En este espacio encontrarás los números ganadores confirmados y toda la información necesaria para verificar tu jugada de forma rápida, clara y segura. Solo necesitas tener tu número a la mano para saber si esta noche la fortuna decidió visitarte.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 12 de Octubre 2025

El Chontico Noche se distingue por su frecuencia diaria y por un sistema de premios que ofrece múltiples oportunidades de ganar. Esa cercanía, sumada a su transparencia y trayectoria, lo ha convertido en uno de los sorteos más confiables y queridos de Colombia. Por eso, cada noche de domingo se vive con expectativa y emoción, recordando que la suerte puede aparecer cuando menos se espera.

Número Ganador: 3973

Y la 5ta Balota: 1.

Probabilidades y oportunidades de ganar en el sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche destaca por ofrecer más de una forma de ganar. Aunque el premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras exactas, con una probabilidad de 1 entre 10.000, su sistema de premiación está diseñado para reconocer también las coincidencias parciales. Esto significa que no es necesario acertar el número completo para obtener una recompensa, lo que hace que cada jugada mantenga viva la emoción.

Los jugadores que logran acertar tres, dos o incluso una cifra final también pueden recibir premios proporcionales al monto apostado. Este modelo de premios escalonados amplía las posibilidades de obtener ganancias y convierte cada participación en una experiencia más accesible y entretenida. Por eso, incluso los aciertos parciales se sienten como pequeñas victorias que mantienen la ilusión activa noche tras noche.

Además, el hecho de que el sorteo se realice todos los días lo convierte en una alternativa única frente a otras loterías que solo se juegan semanal o quincenalmente. Esa frecuencia constante, sumada a su estructura sencilla y transparente, ha hecho del Chontico Noche una opción favorita para quienes disfrutan del chance como parte de su rutina diaria, confiando en que cualquier noche puede ser la de la suerte.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: resumen del lunes 6 al sábado 11 de octubre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 6 de octubre: 2703-6.

2703-6. Martes 7 de octubre: 3178-3.

3178-3. Miércoles 8 de octubre: 7018-5.

7018-5. Jueves 9 de octubre: 4971-7.

4971-7. Viernes 10 de octubre: 2502-1.

2502-1. Sábado 11 de octubre: 8513-0.

El lunes 13 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual: 7:00 p.m.