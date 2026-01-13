En esta jornada de lunes 12 de enero, los participantes acá podrán consultar el resultado del Chontico Noche, verificando si lograron el acierto total de las cuatro cifras o alguna de las coincidencias parciales que también otorgan premio. La estructura del juego permite múltiples posibilidades de ganar, lo que hace que cada revisión del resultado sea un momento cargado de emoción y expectativa.

La Lotería Chontico Noche en Colombia vuelve a ser protagonista este lunes 12 de enero, una fecha en la que miles de jugadores cierran la jornada con la expectativa puesta en el número ganador. Como ocurre cada noche, el sorteo mantiene viva la ilusión de quienes participaron con la esperanza de que su combinación sea la elegida, en un juego que se ha convertido en parte de la rutina nocturna de muchas regiones del país.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Lunes 12 de Enero 2026

El resultado oficial del Chontico Noche en Colombia se publica únicamente a través de canales oficiales y verificados, garantizando transparencia y confianza para todos los jugadores. A continuación, te presentamos el número ganador del sorteo de hoy, junto con la información clave para comprobar tu jugada y saber si la suerte decidió acompañarte en esta noche de lunes.

Número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Transparencia y credibilidad en cada sorteo del Chontico Noche

El Chontico Noche opera bajo un mecanismo 100 % aleatorio, donde todas las combinaciones de cuatro cifras (0000–9999) tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. El proceso emplea equipos certificados y protocolos técnicos estrictos que garantizan que el azar sea el único determinante del resultado. Además, cada sorteo es independiente, asegurando igualdad de condiciones para todos los participantes.

La confianza del juego se refuerza con la vigilancia permanente de las autoridades de juegos de suerte y azar en Colombia, que supervisan cada etapa, validan el cumplimiento normativo y certifican la imparcialidad del procedimiento. Este acompañamiento institucional permite a los jugadores tener la certeza de que los resultados son auténticos y libres de intervención.

Tras la extracción, el número ganador del Chontico Noche se divulga exclusivamente por canales oficiales y puntos autorizados, lo que facilita una consulta segura y verificable. Esta política de información clara y oficial ha posicionado al sorteo como uno de los más confiables del país, combinando emoción con un sistema justo y regulado.

Horarios oficiales del sorteo Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche mantiene una programación fija que permite seguir el sorteo todos los días. De lunes a viernes, la transmisión se realiza a las 7:00 p.m., ideal para cerrar la jornada con expectativa. Los sábados, el horario cambia a las 10:00 p.m., alineándose con el ritmo nocturno del fin de semana.

Domingos y festivos, el sorteo se lleva a cabo a las 8:00 p.m., ofreciendo un cierre especial del día. Esta regularidad diaria ha convertido al Chontico Noche en una cita nocturna habitual para miles de colombianos, un momento que mezcla tradición, ilusión y la emoción de cada resultado.