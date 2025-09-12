El número ganador del Chontico Noche en Colombia del jueves 11 de septiembre ya fue revelado y se convierte en la gran noticia del día para miles de jugadores. Como cada jornada, el sorteo nocturno despierta ilusión y expectativa en quienes confían en la suerte para transformar su noche en una celebración. Hoy te presentamos el resultado oficial del Chontico Noche y la manera en que puedes verificar si tu jugada fue premiada.

El mes de septiembre sigue cargado de emoción para los jugadores de loterías y chances en el país. El resultado del Chontico Noche del 11 de septiembre no solo entrega premios, también ratifica la tradición de un sorteo que se ha consolidado como uno de los favoritos en Colombia. Este jueves, una nueva combinación de cifras marcó el rumbo de quienes participaron con fe y esperanza.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Jueves 11 de Septiembre 2025

Aquí encontrarás de forma rápida y confiable cuál fue el número ganador del sorteo Chontico Noche y cómo confirmar si eres uno de los afortunados. Mantente atento, porque conocer a tiempo el resultado es el primer paso para reclamar un premio y disfrutar de una jornada que, para algunos, quedará grabada como el día en que la fortuna tocó a su puerta.

Número Ganador: 6214

Y la 5ta Balota: 7.

¿Cuál es el premio por acertar las 4 cifras en el Chontico Noche?

Ganar en el Chontico Noche con las cuatro cifras exactas es el sueño de todo jugador, especialmente en la modalidad Directo. Esta opción exige que tu número coincida de manera idéntica, cifra por cifra y en el mismo orden que el resultado oficial. El premio no deja de impresionar: $4.500 por cada peso invertido, convirtiéndose en una de las recompensas más atractivas dentro del chance en Colombia.

Existe también la posibilidad de jugar en modalidad Combinado, ideal para quienes buscan un margen adicional de acierto. Aquí, las cuatro cifras deben coincidir, pero el orden puede variar. La flexibilidad reduce la exigencia, aunque también ajusta la ganancia: el pago es de $208 por cada peso jugado. Aun así, es una alternativa interesante porque aumenta las probabilidades de ganar.

De esta manera, cada jugador puede elegir entre jugar al premio mayor con la modalidad más exigente, o inclinarse por una opción más flexible que conserva un atractivo balance entre riesgo y recompensa. Todo depende del estilo de juego, del presupuesto disponible y de la confianza en la intuición personal.

Cómo conocer el resultado oficial del Chontico Noche

El resultado del sorteo Chontico Noche se difunde cada día por medios oficiales, siendo la transmisión en vivo por el canal Telepacífico la forma más tradicional de verificarlo. Miles de hogares en Colombia siguen el sorteo en directo, lo que genera un ambiente de expectativa y emoción en cada jornada.

Los horarios están establecidos de la siguiente manera: de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m., y los domingos y festivos a las 8:00 p.m. Esta programación permite que cada jugador pueda organizar su rutina y seguir la suerte en tiempo real.

Quienes no alcanzan a ver el sorteo en vivo tienen alternativas confiables: el número ganador del Chontico Noche se publica rápidamente en la página web oficial y en las redes sociales del operador. Así, los jugadores pueden verificar su jugada desde cualquier lugar del país con total seguridad.