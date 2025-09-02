El número ganador del Chontico Noche del lunes 1 de septiembre en Colombia ya fue revelado y los jugadores que participaron en este sorteo tienen la oportunidad de comprobar si su jugada resultó premiada. Como cada jornada, la expectativa estuvo puesta en la combinación de cuatro cifras que, con un poco de suerte, puede transformar una jugada en un gran premio.

El sorteo del Chontico Noche es uno de los más seguidos en el país gracias a su sencillez y frecuencia diaria. Con solo elegir cuatro cifras y definir el monto de la inversión, los participantes compiten por un premio mayor que multiplica la inversión hasta 4.500 veces. Además, también existen premios por coincidencias parciales, lo que amplía las oportunidades de ganar y mantiene viva la emoción en cada jugada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Lunes 1 de Septiembre 2025

Si jugaste este lunes, aquí podrás consultar el resultado oficial del Chontico Noche del 1 de septiembre en Colombia y verificar si tu número fue el afortunado. Prepara tu comprobante y revisa los números ganadores de la noche en un sorteo que combina azar, ilusión y tradición en cada edición.

Número ganador: 1666

Y la 5ta Balota: 3.

¿Se pueden jugar varios números en un mismo sorteo del Chontico Noche?

Sí. En el Chontico Noche no hay un límite de jugadas por persona, por lo que es posible participar con tantas combinaciones como quieras en la misma jornada. Cada número de cuatro cifras equivale a una jugada independiente, con su propio costo y su respectiva opción de ganar. Puedes elegir las cifras de manera manual -basadas en fechas, recuerdos o corazonadas- o usar la función de selección automática disponible en puntos de venta autorizados y plataformas digitales.

Es importante tener en cuenta que cada jugada se paga por separado y que el valor invertido incide en el monto del premio que podrías recibir en caso de acierto. Jugar con varias combinaciones puede aumentar tus opciones de lograr un resultado positivo, siempre que lo hagas con un manejo responsable de tu presupuesto. Todas las jugadas deben registrarse antes del cierre oficial, que ocurre minutos previos a las 7:00 p. m., para quedar activas en el sorteo de esa noche.

¿El sorteo de la lotería Chontico Noche es diario?

Sí, el Chontico Noche se juega todos los días, incluidos domingos y festivos, lo que lo convierte en uno de los sorteos de chance más activos y seguidos en Colombia. Gracias a su frecuencia constante, los jugadores pueden participar a diario y hacer del sorteo parte de su rutina, con la ilusión renovada cada noche.

La transmisión oficial se realiza a las 7:00 p.m. a través del canal regional Telepacífico, y minutos después los resultados se publican en plataformas digitales oficiales, redes sociales y medios aliados, garantizando una consulta rápida y confiable.

Además, existe la versión diurna del sorteo: el Chontico Día, que se celebra a la 1:00 p.m. Ambos funcionan de manera independiente, lo que ofrece una doble oportunidad de jugar y ganar en una misma jornada, una característica que lo distingue de otras loterías más espaciadas en el tiempo.