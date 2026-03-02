Este domingo 1 de marzo ya fue publicado el resultado oficial del Chontico Noche, marcando el arranque del mes con expectativa renovada en Colombia. Nuevo mes, nuevas metas… y la misma ilusión de siempre: revisar si las cuatro cifras hicieron match y si marzo empezó con premio incluido.

El Chontico Noche 1 de marzo llega como el primer cierre nocturno del mes, y miles de jugadores ya están consultando el número ganador confirmado para comparar su combinación. Es ese ritual dominguero antes de dormir: abrir la página, mirar el resultado y cruzar los dedos por unos segundos.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 1 de Marzo 2026

En esta nota encuentras el resultado del Chontico Noche domingo 1 de marzo en Colombia, con las cifras oficiales verificadas, listas para que revises tu jugada sin rodeos. Si participaste hoy, aquí puedes comprobar en minutos cómo quedó el sorteo y si el nuevo mes comenzó con una buena noticia.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerá a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Probabilidades en el Chontico Noche: solo azar real en el juego de chance

En el Chontico Noche, todos los números juegan en las mismas condiciones. Desde el 0000 hasta el 9999, cada combinación tiene exactamente 1 posibilidad entre 10.000 de salir si hablamos del acierto pleno en orden exacto. No hay números “con suerte”, ni secuencias mágicas, ni patrones escondidos. Cada sorteo es independiente y empieza desde cero.

Pero el juego no se trata solo de pegarle a las cuatro cifras perfectas. El sistema también premia coincidencias parciales, lo que cambia la experiencia. Acertar las tres últimas cifras tiene una probabilidad de 1 en 1.000, las dos finales es 1 en 100, y solo la última cifra es 1 en 10. Eso hace que cada resultado mantenga la emoción hasta el último dígito.

Además, existe la modalidad Combinado, donde el orden deja de ser obligatorio. Si las cuatro cifras aparecen, aunque no estén en la misma posición, puedes acceder a un premio menor, pero con mayores probabilidades. Esa mezcla entre azar puro, pagos escalonados y distintas formas de jugar convierte al Chontico Noche en Colombia en una opción dinámica y cercana para quienes disfrutan el chance con expectativas claras.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 23 al sábado 28 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 23 de febrero: 1271-5.

Martes 24 de febrero: 9842-3.

Miércoles 25 de febrero: 4748-8.

Jueves 26 de febrero: 0480-0.

Viernes 27 de febrero: 0806-8.

Sábado 28 de febrero: 9375-1.

El lunes 2 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual 7:00 p.m. Actualizaremos oportunamente.